El lanzamiento de botellas al campo obligó a Munuera Montero a parar el Sevilla - Betis a falta dos minutos para el final

Desde el fondo de los ultras del conjunto hispalense se tiraron objetos hacia los jugadores del equipo verdiblanco, aunque ninguno resultó herido.

Sevilla

Betis

La afición del Sevilla no pudo soportar el resultado en el derbi ante el Betis y a falta de dos minutos para el final del partido lanzaron botellas al terreno de juego, obligando a Munuera Montero a parar el juego.

Todo empezó en el minuto 80 cuando el colegiado fue a hablar por primera vez con el delegado de campo del conjunto hispalense para que hicieran saber por megafonía que los aficionados cesaran en su empeño de lanzar objetos.

Sin embargo, ese aviso no sirvió de nada a tenor de lo reflejado posteriormente. Con el 0-2 en contra y después de la expulsión por roja directa de Isaac Romero, quien hizo una falta por detrás sin balón a Valentín Gómez, el partido estaba ya visto para sentencia.

Munuera Montero explica a Pellegrini y Almeyda su decisión de parar el partido. EFE

La alegría de los aficionados béticos presentes en la zona visitante del Sánchez Pizjuán era la contraposición al estado de ánimo de los sevillistas.

Los Biris Norte siguieron lanzando objetos y en el 88' Munuera Montero tomó la decisión de parar el partido.

Mientras tanto, los jugadores del Sevilla y del Betis empezaron a discutir sobre el verde y el colegiado explicaba su decisión a los capitanes, los entrenadores, la Policía y al delegado de campo.

La Policía vigila el comportamiento de los aficionados sevillistas en las gradas. EFE

De acuerdo con el protocolo, Munuera Montero se marchó al vestuario y pidió a los jugadores que hicieran lo propio. El partido quedaba interrumpido durante 15 minutos y ningún futbolista permanecería ya sobre el verde hasta la reanudación.

Los dos goles marcados en la segunda mitad, obra de Pablo Fornals y Sergi Altimira, dieron el triunfo al Betis ante el Sevilla (0-2) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, una clara victoria del cuadro verdiblanco que demostró la diferencia de nivel en estos momentos con su eterno rival.