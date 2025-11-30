La alineación confirmada del Real Madrid contra el Girona en el partido de La Liga

Girona

Real Madrid

El Real Madrid aterriza en Montilivi con el ánimo renovado tras la balsámica victoria en Grecia, donde el póquer de Kylian Mbappé ante el Olympiacos sirvió para cortar una preocupante racha de tres encuentros sin ganar.

Sin embargo, la euforia europea no tapa la realidad doméstica: el equipo de Xabi Alonso afronta este domingo una prueba de fuego ante el Girona con la defensa todavía en cuadro y la enfermería marcando el paso de la planificación deportiva.

El técnico tolosarra sigue lidiando con un auténtico rompecabezas en la retaguardia. A las bajas de larga duración de Dani Carvajal y David Alaba, se suma la ausencia de Raúl Asencio, aquejado de gastroenteritis.

La situación se agrava con el estado de Dean Huijsen, quien, tras perderse el duelo de Champions por una sobrecarga en el muslo, no llegará a la cita en tierras catalanas.

A pesar del contexto adverso, el Real Madrid está obligado a sumar de a tres para no perder comba en la lucha por el liderato. Montilivi, un escenario que históricamente ha exigido la mejor versión de los blancos, medirá la capacidad de resistencia de un equipo que deberá mezclar talento ofensivo con sacrificio defensivo para compensar las ausencias.

Bajo palos, la gran noticia es el regreso de Thibaut Courtois. El guardameta belga, recuperado ya de la gastroenteritis que le impidió viajar a Atenas, volverá a la titularidad en detrimento de un Lunin que cumplió en Europa.

Por delante, la defensa presentará una configuración de circunstancias. Trent Alexander-Arnold ocupará el lateral derecho, siendo una de las principales bazas ofensivas del equipo.

En el centro de la zaga, Xabi Alonso recupera a la vieja guardia: Militao y Rüdiger forman la pareja de centrales, mientras que Fran García 'sienta' a Álvaro Carreras.

En la sala de máquinas, Aurélien Tchouaméni estará acompañado de Fede Valverde, pulmón inagotable del equipo, y Jude Bellingham, que sigue siendo el termómetro del juego merengue, son fijos.

Otra apuesta en el esquema será la inclusión de Arda Güler, quien partiría desde una banda o la mediapunta para dotar al equipo de último pase y creatividad en espacios reducidos, buscando conectar con la pólvora de arriba.

En la punta de ataque, no hay debate. Kylian Mbappé, desatado tras sus cuatro goles en Champions, liderará la ofensiva junto a Vinicius. La dupla, que empieza a mostrar la química letal que se esperaba, será la encargada de amenazar la portería del Girona.

Xabi Alonso confía en que el poder de fuego de sus estrellas sea suficiente para maquillar las grietas de una defensa remendada y sacar adelante un partido vital en La Liga.

Alineaciones confirmadas

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, H. Rincón, A. Moreno; Tsygankov, I. Martín, Witsel, Ounahi; Bryan Gil; V. Vanat.

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé.