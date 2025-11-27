Las declaraciones de Lamine Yamal previas a la dura derrota contra el Chelsea: "Estoy volviendo a ser yo mismo"

Marc Cucurella (i) del Chelsea contra Lamine Yamal del Barcelona durante el partido de fase de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Chelsea y el Barcelona en Londres, Gran Bretaña, el 25 de noviembre de 2025. EFE/EPA/NEIL HALL

El Barcelona atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada tras encadenar caídas contra grandes rivales.

Horas antes de la debacle en Londres, el futbolista Lamine Yamal realizó unas declaraciones que prometían una gran noche para los culés, pero que finalmente quedaron en nada tras el tremendo resultado final.

El temprano optimismo del joven delantero de 18 años

El joven delantero azulgrana publicó un vídeo en sus redes sociales poco antes del partido contra el Chelsea donde aseguraba sentirse renovado y con las pilas cargadas tras superar su pubalgia.

Tal como señala la agencia EFE, una voz en off en dicha publicación afirmaba que sentía regresar a su mejor versión, sin nada que le impidiera ser él mismo.

Sin embargo, la posterior derrota por 3-0 ante el Chelsea evidenció que las palabras del jugador no se correspondieron con lo visto sobre el césped de Stamford Bridge.

Esta dura derrota del Barça se suma a las sufridas ante el París Saint-Germain y el Real Madrid, lo cual deja al conjunto de Hansi Flick muy tocado anímicamente.

Según EFE, la expulsión de Ronald Araujo y el bajo nivel de figuras como Frenkie de Jong o el propio Lamine Yamal facilitaron la tarea a los ingleses.

Una defensa pobre y las excusas del Barcelona

Hansi Flick intenta mantener un discurso positivo y promete ver un equipo diferente en el futuro, aunque la estadística juega en su contra.

La falta de contundencia defensiva es alarmante en la Liga de Campeones, donde el Barcelona ha recibido una media de goles muy elevada.

En cinco de los últimos ocho duelos continentales, la portería azulgrana ha encajado al menos tres tantos, un dato que demuestra la enorme distancia competitiva actual del club catalán respecto a la élite europea.

Según reporta EFE, las lesiones tampoco ayudan a la causa barcelonista. Doce jugadores han pasado por la enfermería, con casos recurrentes como el de Raphinha o las molestias de Pedri.

Pese a que el técnico alemán pide mayor agresividad en los duelos individuales, su plantilla no logra responder ante rivales físicos y dinámicos.