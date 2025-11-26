El sorteo del Mundial 2026 revoluciona las reglas: bombos asignados, España y Argentina solo se enfrentarían en la final

El próximo 5 de diciembre, el Kennedy Center de Washington D.C. será escenario de un momento histórico para el fútbol mundial. Por primera vez, 48 selecciones conocerán su destino en un sorteo que definirá la composición de los 12 grupos que disputarán el Mundial más ambicioso jamás organizado.

La FIFA ha estructurado la distribución en cuatro bombos de 12 equipos cada uno, siguiendo el ranking publicado el pasado 19 de noviembre. En el primer bombo, reservado para los cabezas de serie, aparecen los tres países anfitriones junto a nueve potencias del fútbol mundial.

Estados Unidos, México y Canadá ocuparán automáticamente las posiciones de cabeza en los grupos A, B y D, mientras que España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completarán este selecto grupo de privilegiados.

El segundo bombo reúne a selecciones con un potencial competitivo considerable: Croacia, subcampeona en Rusia 2018; Marruecos, sensación del torneo catarí; además de Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Cualquiera de estas escuadras puede convertirse en el rival incómodo que complique los planes de los favoritos.

El tercer nivel agrupa a equipos como Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

El cuarto bombo, todavía incompleto, incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, con seis plazas pendientes que se definirán en marzo de 2026 mediante los playoffs europeos y el repechaje intercontinental.

Así quedan los bombos del sorteo del Mundial 2026

Las normas del sorteo

La organización ha introducido mecanismos innovadores para garantizar el equilibrio competitivo. España y Argentina, las dos mejores selecciones según el ranking, quedarán ubicadas en cuadrantes opuestos del torneo, imposibilitando un enfrentamiento antes de una eventual final.

El mismo criterio aplicará para Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del escalafón mundial.

Las restricciones por confederación también condicionarán el sorteo. Ningún grupo podrá albergar dos selecciones de una misma confederación, con una excepción: Europa, que aporta 16 representantes. Esto provocará que cuatro grupos incluyan dos equipos del viejo continente, mientras los ocho restantes tendrán representación europea única.

El formato del torneo contempla la clasificación de los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, configurando un cuadro de 32 selecciones para las eliminatorias. La competición se extenderá durante 38 días, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Este Mundial marcará un punto de inflexión en la historia del campeonato más prestigioso del planeta, ampliando horizontes y ofreciendo a más naciones la oportunidad de brillar en el máximo escenario futbolístico.