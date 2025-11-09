La fortuna inmobiliaria de Robbie Fowler, leyenda del Liverpool: 80 propiedades y un patrimonio de 35.000.000€

Robbie Fowler, legendario delantero del Liverpool, es considerado también uno de los deportistas británicos más ricos. Tiene una fortuna de más de 35 millones de euros gracias, en gran parte, a sus decisiones empresariales cuando era futbolista de la Premier League.

Lo que verdaderamente distingue a Robbie Fowler de otros futbolistas retirados es su extraordinario éxito como inversor inmobiliario. A diferencia de muchos deportistas que optan por propiedades de lujo, Fowler adoptó una estrategia más pragmática y rentable.

En 1998, cuando todavía jugaba en el Liverpool, comenzó a construir un portafolio de propiedades para alquilar con el objetivo específico de asegurar ingresos tras su retiro del fútbol.​​

Su estrategia se centró en la compra de viviendas modestas, principalmente casas adosadas y apartamentos en el noroeste de Inglaterra, particularmente en Liverpool, pero también en Cardiff y partes de Escocia. Esta decisión resultó ser mucho más rentable que invertir en propiedades de alta gama.

Se estima que Fowler posee actualmente más de 80 propiedades que generan ingresos pasivos mediante el alquiler a inquilinos. Entre sus adquisiciones más notables están nueve casas adosadas en una misma calle de Oldham y seis más en otra calle diferente, llegando a poseer un lado completo de una calle.​​

El valor estimado de su portafolio inmobiliario alcanza las 28 millones de libras, cifra que representa la mayor parte de su patrimonio neto.

Consciente de su éxito, Fowler decidió compartir su conocimiento estableciendo la "Robbie Fowler Property Academy", una serie de talleres y cursos donde enseña a personas interesadas en invertir en el mercado inmobiliario.

El lema promocional de su academia invitaba a "construir un portafolio de propiedades sin necesidad de un salario de futbolista", demostrando que su estrategia es replicable para inversores con presupuestos más modestos.

Su legado como futbolista

Fowler debutó profesionalmente con el Liverpool en 1993 y rápidamente se convirtió en una de las figuras más queridas de Anfield. Durante su primera etapa con los Reds, entre 1993 y 2001, marcó 183 goles en 369 partidos, convirtiéndose en el segundo máximo goleador del Liverpool en la Premier League.

Su palmarés incluye dos FA Cup (1995 y 2001), dos Copas de la Liga (1995 y 2001), una Supercopa de Europa y una Copa de la UEFA. Además, representó a la selección inglesa en 26 ocasiones, anotando 7 goles.

Tras su salida del Liverpool en 2001, Fowler continuó su carrera en Leeds United, Manchester City, Cardiff City, y posteriormente en clubes de Australia y Tailandia antes de retirarse definitivamente en 2011.