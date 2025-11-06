Marc Márquez pone a la venta su obra maestra: 93 réplicas de su casco de campeón de MotoGP por 6.990€ cada una

Marc Márquez enseña su casco en la previa del GP de Japón, donde ganó el Mundial de MotoGP. Europa Press

Marc Márquez no va a volver a subirse a la moto esta temporada debido a la precaución que tanto el piloto como Ducati quieren tomar en su proceso de recuperación, aunque el siete veces campeón del mundo de MotoGP ha querido dejar su último sello a la que ha sido una temporada histórica.

El 28 de septiembre se coronó en Japón con el noveno campeonato del mundo de motociclismo y el español lo celebró con un casco muy especial. Bajo el lema "more than a number" (más que un número) y en un rojo intenso confirmó su regreso al Olimpo 5.836 días después.

Ahora el piloto ha decidido poner a la venta 93 réplicas de edición limitada de su casco de campeón. Cada una de estas unidades está numerada y certificada, lo que lo convierte en una pieza de colección valorada en 6.990 euros para quienes quieran hacer la pre-reserva.

Réplica del casco exclusivo de Marc Márquez. EFE

El casco 'Shoei X-SPR-PRO Marc Márquez World Champion Edition' representa una edición "histórica", pues por primera vez se lanza una reproducción oficial del casco de Marc Márquez, creada para conmemorar su título de Campeón del Mundo de MotoGP en 2025.

La preventa está reservada "a todos aquellos socios que han estado en el camino", como gesto de agradecimiento por su apoyo incondicional, ya que sólo se fabricarán 93 unidades oficiales, lo que convierte "a esta obra maestra en una pieza de coleccionista y una oportunidad única para poseer un casco que encarna el espíritu, la excelencia y el legado de un campeón, que además firmará uno por uno todos los cascos".

Cada una de estas unidades ha sido "meticulosamente elaborada y pintada a mano", una por una, en la fábrica del proveedor de sus cascos en Japón, por sus maestros artesanos.

Con un diseño exclusivo del estudio español Dave Designs, esta pieza de coleccionista se sitúa a la vanguardia de los cascos de competición, con todas sus unidades numeradas secuencialmente en función de su orden de producción, lo que hará imposible elegir el número de la serie limitada.

Los cascos han sido pintados a mano y fabricados artesanalmente. VERTICAL

Marc Márquez explicó que la idea surgió como una forma de agradecer el apoyo recibido durante su carrera, especialmente en los momentos más difíciles. "Este casco representa todo lo vivido hasta ahora, las victorias, las caídas y las lecciones que me han hecho seguir adelante", comentó el piloto durante la presentación.

El diseño, desarrollado junto a su fabricante habitual, combina elementos clásicos de sus primeros años en MotoGP con detalles modernos que reflejan su evolución como deportista y persona.