Anfield como antídoto para un Liverpool en crisis que mide la firmeza del nuevo Real Madrid

Slot y Salah, por parte del Liverpool y Mbappé y Xabi Alonso del lado del Real Madrid.

Liverpool y Real Madrid, dos de los colosos del fútbol mundial, vuelven a verse las caras en la Champions League. Lo harán en Anfield, un escenario único que lleva en volandas a los suyos y que acostumbra a generar pánico en los rivales. Será uno de los antídotos de Arne Slot para frenar a uno de los equipos más en forma de la actualidad.

El Real Madrid acude a la cita sin miedo. No conoce de pánico escénico el club blanco. Su escudo así lo exige. Ya han conquistado Anfield recientemente y tener en el banquillo a Xabi Alonso, leyenda 'red', puede suponer un punto a favor para los de Chamartín.

El entrenador tolosarra vivirá otro nuevo examen como entrenador de élite. El año pasado visitó el templo del Liverpool con el Bayer Leverkusen y salió escaldado con un doloroso 4-0. Ahora lo hace dirigiendo al Real Madrid. Será su primera gran prueba de fuego en la Champions y llega en un momento dulce para su equipo.

Y es que, desde la derrota en el derbi contra el Atlético, el Real Madrid encadena seis triunfos consecutivos con 16 goles a favor y tan solo dos en contra. De hecho, únicamente han perdido uno de los 14 encuentros jugados este curso. Unos números que asustan.

El conjunto blanco viaja a Inglaterra en su mejor momento. A nivel colectivo comienza a asemejarse mucho a lo que pide Xabi Alonso y a nivel individual son muchos los futbolistas que atraviesan un estado de forma sobresaliente.

Mbappé ofrece la Bota de Oro al Bernabéu EFE

Mbappé es el líder sobre el terreno de juego. Son 18 goles en 14 partidos y una sensación imparable. Bellingham está volviendo a su mejor nivel tras dejar atrás los problemas con el hombro, Vinicius sigue entonado y Militao suma varios partidos consecutivos que recuerdan a aquel central inconmensurable de 2023 antes de las dos graves lesiones.

Poco tiene que ver este Real Madrid con el que visitó Anfield hace apenas un año. Lo hizo con la ausencia de Vinicius, quien en ese momento estaba a nivel de Balón de Oro, y con un Mbappé que falló un penalti y estaba a punto de tocar fondo como futbolista.

Opción de resucitar

Aquel día, el Liverpool volaba sobre el césped. Tan solo había perdido uno de los primeros 18 partidos de la temporada y plasmó su superioridad ante el Real Madrid. Ganaron 2-0, pero pudieron golear con autoridad. Sin embargo, este año llegan inmersos en una crisis que hacía tiempo no veían en el club 'red'.

De nuevo con Arne Slot a los mandos de la nave, el Liverpool se presentó en la nueva temporada como claro candidato a ganarlo todo después de gastarse casi 500 millones en fichajes. Llegaron Wirtz, Isak, Ekitike, Frimpong y Kerkez para perfeccionar más todavía una maquinaria que funcionaba como un reloj suizo.

Sin embargo, lo que podría parecer un camino de rosas se está convirtiendo en un trayecto lleno de espinas. Ya son casi tres meses de competición y las sensaciones están siendo dudosas. Salvaron muchos puntos en las primeras jornadas con goles en el añadido, pero la suerte tornó el 27 de septiembre contra el Crystal Palace.

Nketiah rompió el muro 'red' en el 97 y el Liverpool vivió el primer tropiezo del curso. Tres días después llegó otra inesperada derrota frente al Galatasaray, luego ante el Chelsea, después contra el Manchester United y posteriormente ante Brentford y de nuevo el Palace.

En medio, una goleada al Frankfurt que dejó el balance en un triunfo de seis encuentros. Ganaron su último compromiso el pasado fin de semana ante el Aston Villa y cogieron oxígeno para un puerto de primera categoría como es el Real Madrid.

Lo harán sin Alisson, Frimpong e Isak, tres piezas claves en el sistema de Slot, pero con la confianza de revertir la situación y volver a ser el Liverpool dominante de los últimos meses.

Ganar será un alivio. Perder puede ser el inicio de una grave crisis para el Liverpool. Y en el horizonte, el domingo, está el Manchester City.