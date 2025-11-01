Quién es Miguel Sesma Espinosa, el árbitro debutante que pitará el Barça - Elche: sus antecedentes y polémicas

Miguel Sesma Espinosa, en el partido entre el Alavés y el Levante esta temporada. Europa Press

No hay mejor manera para recuperarse de una derrota que consiguiendo los tres puntos en el siguiente partido y eso es precisamente lo que quiere hacer el Barça. El conjunto azulgrana sufrió un fuerte revés tras perder el Clásico ante el Real Madrid y en el deseo del equipo está que el Elche pague los platos rotos.

Nunca han ganado los de Eder Sarabia en Barcelona y en los últimos 50 años ni siquiera han conseguido rascar un empate, pero por cómo llegan los ilicitanos y lo mermado que están los azulgranas, la mejor ocasión puede ser la que se presenta este domingo a las 18:30 horas.

Para este partido, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha apostado por Miguel Sesma Espinosa para ser el árbitro principal. Un colegiado riojano desconocido para muchos aficionados ya que esta es su primera temporada en Primera División.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭𝟭 | DOMINGO



🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del domingo 2 de noviembre en Primera División.



👥 Designación completa: https://t.co/K5lWyf9LaO#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/ScvfmOdQy8 — RFEF (@rfef) November 1, 2025

Tras tres temporadas en Segunda División, Sesma Espinosa vive ahora su primera experiencia en la élite del fútbol español.

Con solo 30 años, está debutando en Primera y ya ha dirigido cinco encuentros en la categoría antes de recibir el gran premio: arbitrar a todo un Barcelona. Al Elche ya lo pitó en su triunfo frente al Oviedo el pasado 21 de septiembre. Ahora le tocará dirigir al conjunto ilicitano a domicilio ante uno de los grandes del fútbol español, en el que será su gran debut mediático.

Sesma Espinosa estará acompañado por Pablo González Fuertes en la sala VOR. El mismo que estuvo en la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid, después de amenazar al conjunto madridista. Y el mismo que en este mismo curso se llevó un neverazo por no ver desde la sala VAR un gol de Giuliano que subió al marcador y que estaba en fuera de juego.