La alineación probable del Real Madrid contra el Valencia en la jornada 11 de La Liga

Después de salir victorioso de El Clásico y de no tener compromiso entre semana, el Real Madrid regresa a la competición liguera en busca de mantener su velocidad de crucero y mantener o ampliar la distancia con el Barça por el liderato.

El conjunto blanco recibe al Valencia, un equipo inmerso en una crisis de resultados que le han arrastrado a los puestos de descenso, sin la posibilidad de contar con Carvajal que estará alejado de los terrenos durante los próximos dos meses.

Xabi Alonso, quien aseguró en rueda de prensa no tener puesta la mirada en el duelo del Liverpool, podría rotar en algunas posiciones en busca de dar cierto descanso a piezas claves. Eso sí, no se espera una revolución.

Courtois estará en la portería. Por delante, el belga tendrá una línea de cuatro en la que la presencia de Fede Valverde en el lateral derecho se da por segura. El uruguayo encadena varios partidos en esa posición y la lesión de Carvajal le obligará a repetir frente al Valencia.

Uno de los que podría descansar es Álvaro Carreras en detrimento de un Fran García que está teniendo poco protagonismo en el inicio del curso. Donde no hay dudas es en el eje de la defensa que estará formada por un Militao que atraviesa un gran estado de forma y Huijsen.

En el centro del campo hay más dudas. Alonso podría repetir el esquema de cuatro que utilizó en el Clásico, pero no se descarta una vuelta al 4-3-3. Tchouaméni es fijo en el pivote, Bellingham apunta a ser de nuevo titular y todo hace indicar a que Güler y Camavinga se jugarán el puesto restante.

La alineación probable del Real Madrid contra el Valencia.

Arriba, Mastantuono podría regresar a la titularidad tras no jugar minutos frente al Barça. El argentino sigue fogeándose poco a poco en el primer equipo y el Valencia parece una gran oportunidad para que siga creciendo y ganando confianza.

Mbappé también jugará. El francés, que recibe este viernes su primera Bota de Oro, será la referencia de la delantera madridista. Lo está jugando prácticamente todo y sigue respondiendo día sí y día también.

Junto a él se espera a Vinicius Jr. El brasileño, que se marchó con un cabreo monumental tras ser sustituido contra el Barcelona, puede partir de inicio de nuevo a pesar del episodio. Pidió perdón con un comunicado y Xabi Alonso aseguró que es un tema zanjado. Vinicius está a un gran nivel y necesita seguir manteniendo ese estado de forma.

Alineación probable Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras o Fran García; Tchouaméni, Bellingham, Güler o Camavinga; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.