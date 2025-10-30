El Real Madrid y A22 preparan una demanda de casi 4.500 M€ contra la UEFA tras el último fallo a favor de la Superliga

La batalla legal entre los promotores de la Superliga y la UEFA ha entrado en una nueva fase tras la sentencia de este miércoles de la Audiencia Provincial de Madrid.

El tribunal desestimó todos los recursos presentados por la UEFA, LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmando que estos organismos incurrieron en abuso de posición dominante al intentar bloquear competiciones alternativas.

Esta resolución abre ahora la puerta a que el Real Madrid y A22 Sports Management reclamen una indemnización que se acercará a los 4.500 millones de euros.

La Audiencia Provincial ratificó íntegramente la sentencia previa del Juzgado de lo Mercantil número 17, que había declarado contrarias al derecho europeo las normas de autorización previa de competiciones impuestas por UEFA y FIFA.

El tribunal examinó exhaustivamente 21 alegaciones diferentes presentadas por los organismos futbolísticos y las rechazó todas de forma contundente.

La resolución establece que cualquier régimen que condicione el acceso de nuevos competidores debe incluir criterios transparentes, objetivos, precisos y no discriminatorios, además de mecanismos de control jurisdiccional efectivo.

Este fallo judicial refuerza la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2023, que determinó que UEFA y FIFA violaron los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al abusar de su posición dominante en el mercado del fútbol profesional.

Comunicado de Bernd Reichart sobre la Superliga europea

El Real Madrid celebró la sentencia con un comunicado oficial que subraya cómo esta resolución "abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el club".

El club blanco ha mantenido numerosas conversaciones con altos funcionarios de la UEFA buscando soluciones, pero no se alcanzó ningún compromiso sobre gobernanza transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión más accesibles.

Por su parte, A22 Sports Management emitió un comunicado celebrando esta como la tercera sentencia consecutiva en la que los tribunales europeos declaran que el monopolio ejercido por la UEFA constituye un abuso de posición dominante.

La compañía promotora de la Superliga anunció que iniciará procedimientos "para ser compensada por los daños sufridos" junto al Real Madrid.

La reclamación económica que preparan ambas partes se aproximará a los 4.500 millones de euros y responderá a tres componentes principales: el perjuicio económico directo causado por la imposibilidad de lanzar la competición, el lucro cesante derivado de contratos que no pudieron firmarse, y el daño reputacional sufrido por la campaña de descrédito orquestada contra el proyecto.

El fracaso de las reuniones

Este cambio de estrategia hacia la vía judicial se produce tras el fracaso de casi una docena de reuniones mantenidas durante este año entre representantes de A22, el Real Madrid, el Barcelona y altos funcionarios de la UEFA.

Aunque las negociaciones progresaron inicialmente en aspectos como el modelo televisivo y la gestión de la competición, finalmente colapsaron por desacuerdos sobre el formato.

Los promotores de la Superliga concluyeron que la UEFA nunca tuvo intención real de llegar a un acuerdo, sino únicamente ganar tiempo para impedir el lanzamiento del proyecto.