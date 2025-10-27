Xabi Alonso encabeza la venganza del Real Madrid en los Clásicos y hace creer al madridismo en su método

Real Madrid

Un Clásico es un partido que puede cambiar tendencias. Un duelo donde la presión es máxima y que sirve de examen para varios de los mejores del planeta. Esta vez, muchas miradas estaban puestas en el banquillo del Real Madrid. Fue el primer duelo de Xabi Alonso contra el Barça, y lo solventó con nota.

El técnico tolosarra llegaba a la cita después de unos meses positivos en el club blanco, pero con dos lunares muy grandes tras las derrotas contra el PSG en el Mundial de Clubes y la del derbi contra el Atlético hace apenas un mes. Fue aquella la que hizo especial daño a Alonso.

Ante el Barça llegó su gran prueba de fuego y mostró ante su público la mano de entrenador que le hizo único en el Bayer Leverkusen y que le sirvió para fichar este verano por el Real Madrid.

Le ganó la partida a Marcus Sorg. Desactivó a Lamine durante la primera mitad y el posicionamiento de alguno de sus futbolistas acabó siendo determinante.

Reseñable fue el espacio que ocupó Camavinga. El francés, que entró en el once por la figura de Mastantuono, pareció partir en el doble pivote, pero poco tuvo que ver la práctica con lo que parecía ser sobre el papel. Estuvo muy pegado a la banda derecha e hizo mucho daño con sus robos y conducciones, además de evitar las subidas de Balde.

De hecho, estar más pegado a la línea de cal, facilitó la labor de Fede Valverde de incrustarse en el centro del campo en labores ofensivas. El uruguayo volvió a ser lateral, pero su potencia física le permitió acabar siendo un todocampista. Un alivio para Xabi Alonso tener alguien de sus características.

La recuperación de Bellingham

Sin embargo, la noticia más positiva está siendo el encaje de Jude Bellingham dentro del esquema de Xabi Alonso. El británico estuvo alejado de los terrenos de juego por su operación en el hombro y tuvo un regreso muy polémico tras ser titular y firmar un partido para el olvido en el derbi.

Alonso asumió el error. Bellingham fue suplente en los dos siguientes compromisos y aprovechó el último parón internacional para realizar una mini-pretemporada y ponerse a tono. Y vaya que si lo ha hecho.

Bellingham celebra su gol contra el Barça. REUTERS

Ha vivido su semana perfecta. Fue de menos a más en el partid contra el Getafe, marcó el gol del triunfo ante la Juventus y fue clave frente al Barça. Le dio en bandeja el 1-0 a Mbappé con un gran pase al espacio y anotó el 2-1 tras empujar al fondo de la red un balón en el segundo palo.

Bellingham parece haber encontrado su hábitat. Xabi Alonso le ha colocado por delante del doble pivote formado por Tchouaméni y Güler, dándole mucha libertad para pisar área y llegar en segunda línea. Ahí es diferencial gracias a su olfato innato y su relación especial con el gol.

Adiós a la mala racha

Xabi Alonso va amoldando poco a poco su puzle. Está engrasando su máquina y, de momento, ya ha cortado una racha de cuatro derrotas consecutivas contra el Barça. Cuatro duelos en los que Flick desarboló por completo al conjunto blanco con varias goleadas de escándalo.

0-4 en la ida en el Bernabéu, 2-5 en la Supercopa, 3-2 en la final de la Copa del Rey y 4-3 en el último Clásico de la última temporada. Una losa que cayó con fuerza sobre el Real Madrid, quien parecía ser inoperante cada vez que se veía las caras con su máximo rival.

Alonso golpeó directo en su primer intento. El triunfo acabó siendo por la mínima, pero su Real Madrid demostró mucha más entereza que en los años anteriores. Cerró todos los caminos a Lamine y plasmó una idea de juego reconocible. Logró también una conexión de su equipo con el público del Bernabéu, algo que considera vital para los éxitos futuros.

Ya son cinco los puntos de ventaja sobre el Barça y el Real Madrid de Xabi Alonso comienza a carburar. Al tolosarra, eso sí, le queda lidiar con Vinicius Jr. El brasileño mostró un enfado monumental tras ser sustituido y Alonso aseguró que hablará con él tras lo sucedido.

Deberá controlar el temperamento de su estrella. No conviene un 'Caso Vinicius' que pueda desestabilizar el vestuario. El vasco está colocando bien las primeras piedras de su proyecto y necesitará que todos remen en la misma dirección para lograr los objetivos.