Así fue el penalti por la mano de Eric García en El Clásico que falló Mbappé

Real Madrid

Barcelona

Soto Grado señaló penalti por mano de Eric García. El defensa del FC Barcelona tocó claramente el balón con su extremidad dentro del área en una acción con Jude Bellingham y, tras la revisión en el VAR, el colegiado pitó la pena máxima.

La acción quedó impune en un primer momento mientras Bellingham y el resto de jugadores blancos pedían el penalti. Sin embargo, Soto Grado hizo ostensibles gestos de que no había sucedido nada, así que señaló córner a favor de los locales.

El juego no se reanudó. El VAR entró a revisar la acción y terminó solicitando la asistencia de Soto Grado en el monitor. Tras ver varias repeticiones y observar que, efectivamente, el esférico tocaba en la mano extendida de Eric García, no tuvo más remedio que señalar el penalti.

La primera de todas las acciones polémicas que tuvo lugar en El Clásico que cayó del lado de los merengues, aunque no le pudieron sacar provecho.

La pena máxima, ejecutada por Kylian Mbappé, se encontró con una respuesta sensacional de Szczesny. Su mano izquierda arriba evitó el tanto del francés.

Un Clásico muy complicado para Soto Grado, que tuvo que acudir en repetidas ocasiones al VAR para dar marcha atrás a sus decisiones.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.