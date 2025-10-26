El monumental cabreo de Vinicius al ser sustituido en El Clásico aflora un potencial conflicto en el vestuario

Se reabre el 'caso Vinicius' en pleno Clásico. El delantero brasileño fue sustituido en el minuto 72 en el partido ante el FC Barcelona y se marchó del terreno de juego haciendo ostensibles aspavientos y gestos dirigidos a Xabi Alonso.

El enfado del brasileño fue monumental. Tanto, que en el momento de abandonar el terreno de juego ni siquiera miró a su entrenador y se fue directo a los vestuarios. No permaneció en el banquillo.

Cuando se levantó el número '7' en la tablilla, la primera reacción de Vinicius fue de indignación. Se lamentó, cruzó los brazos y enseguida empezó a mascullar mientras se resistía a marcharse.

Ya de camino a la banda para dejar su lugar a Rodrygo en el terreno de juego, Vinicius siguió negando con la cabeza, con el ceño fruncido y maldiciendo. El enfado televisado volvió a abrir la herida de principio de temporada.

Vinicius no cruzó la mirada con Xabi Alonso, y el entrenador tampoco quiso acercarse a él para tratar de tranquilizarle. Vinicius cogió directamente el camino de los vestuarios, aunque unos instantes más tarde, quizás asesorado, regresó a ocupar su lugar en el banquillo para seguir el resto del encuentro junto a sus compañeros.

Allí fue consolado por Lunin. El guardameta le dedicó un gesto cariñoso cuando el brasileño recuperó su sitio en el banquillo.