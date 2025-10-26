El monumental cabreo de Vinicius al ser sustituido en El Clásico aflora un potencial conflicto en el vestuario
El delantero brasileño se marchó en el minuto 72 y se fue directo a los vestuarios haciendo aspavientos.
Se reabre el 'caso Vinicius' en pleno Clásico. El delantero brasileño fue sustituido en el minuto 72 en el partido ante el FC Barcelona y se marchó del terreno de juego haciendo ostensibles aspavientos y gestos dirigidos a Xabi Alonso.
El enfado del brasileño fue monumental. Tanto, que en el momento de abandonar el terreno de juego ni siquiera miró a su entrenador y se fue directo a los vestuarios. No permaneció en el banquillo.
Cuando se levantó el número '7' en la tablilla, la primera reacción de Vinicius fue de indignación. Se lamentó, cruzó los brazos y enseguida empezó a mascullar mientras se resistía a marcharse.
Ya de camino a la banda para dejar su lugar a Rodrygo en el terreno de juego, Vinicius siguió negando con la cabeza, con el ceño fruncido y maldiciendo. El enfado televisado volvió a abrir la herida de principio de temporada.
Vinicius no cruzó la mirada con Xabi Alonso, y el entrenador tampoco quiso acercarse a él para tratar de tranquilizarle. Vinicius cogió directamente el camino de los vestuarios, aunque unos instantes más tarde, quizás asesorado, regresó a ocupar su lugar en el banquillo para seguir el resto del encuentro junto a sus compañeros.
Allí fue consolado por Lunin. El guardameta le dedicó un gesto cariñoso cuando el brasileño recuperó su sitio en el banquillo.