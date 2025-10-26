Así fue el golazo anulado a Mbappé en El Clásico por un milimétrico fuera de juego

El frame que muestra el ajustado fuera de juego de Mbappé.

Real Madrid

Barcelona

Quince minutos de decisiones arbitrales cargadas de polémica en El Clásico, las dos decantadas para el mismo lado de la balanza. Soto Grado anuló un auténtico golazo a Kylian Mbappé por un ajustado fuera de juego en el momento de recibir el pase de Arda Güler.

El tanto subió al marcador en un primer momento, pero después entró en acción el VAR para frenar la euforia en el Santiago Bernabéu y decir que Mbappé estaba en posición antirreglamentaria.

La repetición emitida por la televisión, lejos de disipar las dudas no hizo más que avivar la polémica de este Clásico que ya venía marcado por el penalti no pitado sobre Vinicius. Cuestión de milímetros, o casi de fe en la tecnología del videorbitraje, ya que el fuera de juego es prácticamente inapreciable en la imagen.

El momento del fuera de juego milimétrico de Mbappé en El Clásico.

La jugada se originó en el centro del campo. El Real Madrid apretó bien al Barça y Fermín perdió el balón ante tanto jugador blanco presionando. Por allí apareció Arda Güler para, de primeras, tocar sutilmente y asistir a Mbappé.

El delantero francés estaba lejos de la portería de Szczesny, pero lo tuvo muy claro en todo momento. Con el balón botando y unos cinco metros fuera del área, conectó una volea espectacular con su pierna derecha para batir al portero polaco.

Un auténtico golazo que provocó el éxtasis en el Bernabéu. Sin embargo, apenas unos instantes después el VAR apareció en escena y le negó el gol al francés, uno de los tantos más bonitos, sin duda, de la jornada.