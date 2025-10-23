Rafael Louzán defiende que el fútbol español abra sus fronteras tras el 'Plan Miami': "Un ejemplo es la Supercopa"

Desde 2019 Tebas lleva intentando dar forma a su proyecto de llevar un partido de La Liga fuera de España, aunque en sus intentos siempre se había encontrado con la negativa de la Real Federación Española de Fútbol.

Hasta ahora. Con Louzán al mando, el presidente de la patronal encontró un aliado, pero el descontento de los clubes y los jugadores obligó a Relevent, la empresa promotora del partido, a dar un paso atrás.

El presidente de la RFEF hizo balance de los 10 meses que lleva en el cargo en el Nueva Economía Fórum, defendió la posibilidad de jugar fuera de España y puso como ejemplo de éxito la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí.

Habla Rafael Louzán, Presidente de la RFEF, sobre los beneficios económicos de llevar la Supercopa de España a Arabia. pic.twitter.com/sGpM9XbP6W — Jaime Herrero (@JaimeHerrero19) October 23, 2025

Unidad en el fútbol español

"Otra cosa fundamental es que los actores del fútbol estuviéramos todos juntos, porque no se entiende de otra manera. LaLiga tenía que estar ahí, la primera liga de fútbol femenino también y por supuesto también el sindicato mayoritario. Y al final estamos todos en una mesa".

La Supercopa en Arabia

"Estos días se habla mucho de jugar fuera de España, a tenor del partido en Miami. Este torneo que en su día organizó el anterior presidente, que le dije que lo veía acertado, la última vez organizada antes de irnos a Arabia, en Marruecos, generó 1 millón de euros", expuso.

"Ahora nos vamos a Arabia y genera más de 50 millones de euros, la mitad se lo llevan los participantes. De esa cifra económica, para este año va a generar 26 millones de euros que van dirigidos a los clubes de categoría nacional", defendió Louzán.

"Sin estos ingresos sería imposible que recibieran esas cantidades. Por eso me extraña que algunos periodistas digan que les parecía más grave el partido de Miami y el torneo que celebramos en Arabia Saudí. ¿Qué hacemos con los equipos de categoría nacional?".

⚽️@rafalouzan afirma que el fútbol es "un motor para la economía"



🫂"Es la primera vez que la @rfef tiene igualdad de hombres y mujeres trabajando"



💻Síguelo aquí👇https://t.co/FoSMRUzrFC pic.twitter.com/jgXWeUJsV9 — New Economy Forum (@NewEconomyForum) October 23, 2025

Formato de la Copa del Rey

"Con el nuevo formato reúne los elementos para ser muy atractivo. Más de 120 equipos participarán. Para Sevilla, la final supuso más de 80 millones de impacto económico".

Mundial 2030

"No están dentro de las preseleccionadas ni Valencia ni Vigo. Están preparadas. La última palabra la va a tener la FIFA. Habrá un impacto en el PIB de 5.000 millones y 2.500 millones de euros de inversión en remodelación de estadios".

Fortaleza de España

"España es el número 1 en el ranking FIFA, pero no sólo en el fútbol masculino, también en el femenino".

Su etapa en la RFEF

"Estamos contentos con lo que hemos hecho en estos 10 meses, pero quedan muchas cosas por hacer y hay que aplicarse. El fútbol es un elemento de cohesión social y para la economía. Es la primera vez en la historia que en la RFEF hay igualdad de hombres y mujeres en la junta directiva".