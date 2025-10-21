10.000 socios para 3.000 asientos: el nuevo drama del Barça con su aforo en el Spotify Camp Nou

Las obras del nuevo Camp Nou, con el césped definitivo, en agosto de 2025

La vuelta del Barça al Spotify Camp Nou no llega sin complicaciones, y lo que parecía algo más sencillo, resulta en obras que parecen nunca acabar. Con más de 10.000 socios interesados y solo 3.000 asientos disponibles, ahora el nuevo drama del aforo deja en evidencia la enorme demanda por ver al equipo de Barcelona en su estadio, aun en proceso de reapertura.

El Barça completa el sorteo de los últimos abonos del Spotify Camp Nou

El FC Barcelona informó que el proceso para adjudicar los últimos abonos del Spotify Camp Nou ya tiene resultado. Según el comunicado oficial publicado en fcbarcelona.es, el club notificó por correo electrónico a los socios seleccionados tras un sorteo “realizado ante notario”. En total, 10.302 socios participaron con 6.006 solicitudes, de las cuales solo 2.945 resultaron agraciadas.

Los elegidos podrán tramitar la compra del pase de temporada, válido desde finales de noviembre hasta el cierre del curso, en las zonas de córner de la primera y segunda gradería, únicas áreas con disponibilidad.

Tal como explicó el club, “la compra del pase se hace por petición de solicitud realizada y únicamente habrá dos zonas disponibles: córner primera gradería y córner segunda gradería. La zona escogida será para toda la temporada y no se admitirán cambios”.

Fechas, pagos y cierre del aforo en el estadio del Barça

Los socios seleccionados podrán adquirir su Passi Temporada 2025/26 entre el 22 y el 24 de octubre mediante la plataforma online del Barça.

El pago o financiación del abono se habilitará del 27 al 30 de octubre. En caso de no completar el proceso, el 5 de noviembre el club realizará el cargo completo por domiciliación bancaria.

Con esta medida, el Barcelona da por cerrado el aforo destinado a socios abonados para el regreso al Spotify Camp Nou, tras su etapa en el Estadi Olímpic.