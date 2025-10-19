Laporta, en la Asamblea general: "Hemos devuelto al Barça donde merecía, no hay más ciego que quien no quiere ver"

El FC Barcelona celebró este domingo su Asamblea General de socios compromisarios en la que la aprobación de las cuentas marcó el punto más destacado del día. El presidente del club, Joan Laporta, aprovechó su intervención para hacer equilibrio del estado del Barça, reivindicar el trabajo realizado por su junta directiva y lanzar un mensaje de orgullo, optimismo y unidad de cara al futuro.

"Con todo el orgullo, trabajamos para retornar el Barça donde se merece", afirmó Laporta al inicio de su discurso, destacando que "estamos mucho mejor que hace cuatro años y medio" y advirtiendo que “no hay más ciego que quien no quiere ver".

Según explicó, el club ha superado una etapa de gran dificultad económica e institucional: "Hemos tomado decisiones valientes y adquirido experiencia sobre los problemas que se producían sobre la marcha. Defender al Barça es hacerlo contra todo y contra todos. Nos sentimos más fuertes y determinados que nunca para culminar la recuperación del club en todos los ámbitos".

Laporta no escatimó elogios hacia su equipo de trabajo, subrayando "el esfuerzo incansable de directivos, ejecutivos y trabajadores" y asegurando que "se salvó el club y estamos en el buen camino".

En esta línea, vinculó los resultados deportivos al compromiso interno: "A nivel deportivo, es una temporada histórica, la del 125 aniversario del club. El Barça siempre va bien cuando asume la voluntad y la responsabilidad sobre su destino. Ese manifiesto fue premonitorio y ganamos el triplete masculino".

El presidente agradeció expresamente la labor del entrenador Hansi Flick, del director deportivo Deco, de los fisioterapeutas, del cuerpo médico —"con un recuerdo para Carles Miñarro"— y, sobre todo, de los futbolistas, a quienes definió como "un equipo de presente y futuro". Mencionó con orgullo que "los últimos cuatro de cinco trofeos Kopa han sido para jugadores del Barça, con Pedri, Gavi y Lamine Yamal siendo ejemplo del talento que viene".

Aspecto financiero

En el terreno económico, Laporta defendió la gestión como "un éxito colectivo que ha permitido mantener el modelo de propiedad del club". "Hemos hecho todo lo posible para que los socios sigáis siendo los dueños del Barça, sin tener que haceros cargo del coste", aseguró.

En este sentido, repasó los resultados financieros: "Hemos cerrado con un superávit de 2 millones de euros, y unos ingresos de 994 millones. Estaréis de acuerdo en que tiene más mérito si consideramos que seguimos jugando fuera de casa".

También destacó un "récord histórico en patrocinio con un total de 259 millones de euros", una cifra que atribuyó a "la internacionalización del mercado". Finalmente, resaltó el trabajo de Deco en la reestructuración de la masa salarial: "Tenemos un ratio muy bueno, hemos bajado dos puntos respecto a la temporada anterior y, al mismo tiempo, rejuvenecido el equipo manteniendo una estructura salarial sostenible".

El regreso al Spotify Camp Nou fue uno de los momentos más emotivos del discurso. Laporta lo definió como "el sueño colectivo del barcelonismo y el legado que tendrán las futuras generaciones".

Explicó que "hemos tenido la valentía de reactivar este proyecto que había quedado parado. Hemos trabajado incansablemente para conseguir los permisos del ayuntamiento, y por fin ha llegado el momento de volver a casa".

Sociedad anónima

Por último, quiso despejar cualquier duda sobre el modelo de propiedad del club. "Llevo cuatro años oyendo que convertiremos al Barça en una sociedad anónima. Permitidme desmentirlo: trabajamos para que sigáis siendo los dueños del club", sentenció. "Hemos conseguido que el Barça no esté intervenido, que sea independiente, y estamos muy satisfechos".

En su cierre, Laporta enfatizó que el Barça "es más que un club", y que su identidad va más allá de lo deportivo: "Somos una institución comprometida con Cataluña y con nuestra cultura. Ser del Barça es defenderlo de los que lo quieren controlar, con orgullo, sentimiento y unión".

A los socios les pidieron unidad "en la defensa del escudo", para que el Barça siga siendo "una institución de sus socios y socias, ilusionante, independiente y fiel a su esencia".