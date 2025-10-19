La alineación confirmada del Real Madrid ante el Getafe en la jornada 9 de La Liga

El Coliseum, donde el Getafe no ha perdido aún esta temporada y apenas encajó dos tantos en tres jornadas, examina la regularidad del Real Madrid para sostener el liderato de La Liga antes de la disputa del Clásico ante el Barça. La presión en el conjunto blanco es máxima después de la sufrida victoria del Barça ante el Girona en el derbi catalán.

Tras dos semanas de parón, el Real Madrid sigue condicionado por las bajas defensivas. Sin recuperar a Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger y al perder por un pequeño problema muscular a Dean Huijsen, Xabi Alonso está obligado a repetir con Valverde en la demarcación que menos le gusta y a apostar por Raúl Asencio en el centro de la zaga, por delante de Alaba.

También una sobrecarga muscular deja fuera de combate a Dani Ceballos después de ser el jugador que tomó el mando del juego en los dos últimos encuentros -Kairat y Villarreal-, en los que llegó la reacción a la única, pero dolorosa, derrota de la temporada, la goleada recibida en el derbi ante el Atlético de Madrid. Su ausencia deja a Xabi Alonso varias opciones en la búsqueda de aumentar el protagonismo de Jude Bellingham.

Bajo palos estará Thibaut Courtois. A pesar de que el belga no atraviesa su mejor estado de forma, su presencia en el once es indiscutible ya que sigue siendo clave con sus actuaciones.

En la defensa se producen los primeros cambios con Fede Valverde y Álvaro Carreras en los laterales ante las ausencias de Trent Alexander-Arnold y Carvajal en el carril derecho, mientras que el eje de la zaga estará formado por Alaba y Militao.

Por delante, en la medular, Tchouaméni volverá a partir de inicio. El francés ha recuperado su mejor versión con la llegada del tolosarra al banquillo. A su lado estará Camavinga y Mastantuono, un jugador muy del gusto del tolosarra.

En la parcela ofensiva jugará de titular Jude Bellingham, junto con Rodrygo, que ha vuelto a ganarle la partida a Vinicius a pesar del buen partido del '7' del conjunto blanco ante el Villarreal. Mbappé, el jugador en el que se sustentan las victorias del Real Madrid, indiscutible en el once.

Alineaciones confirmadas:

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Abqar o Juan Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico; Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Mayoral.

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Mastantuono; Bellingham, Rodrygo y Mbappé.