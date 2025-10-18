Este es el once inicial del Barça contra el Girona en la jornada 9 de La Liga

El Barça vuelve a escena. Dos semanas después y tras dos derrotas consecutivas frente al PSG y el Sevilla, el conjunto azulgrana se ve obligado a sumar de tres recibiendo en Montjuïc a un Girona en puestos de descenso.

Los de Hansi Flick, que perdieron el liderato justo antes del parón, querrán sumar los tres puntos para coger confianza de cara al Clásico del próximo domingo. Deben ir partido a partido y el derbi ante los gerundenses no será fácil debido a la plaga de lesiones.

Por si las ya conocidas bajas de larga duración de Gavi y Ter Stegen, así como la baja de Joan García no fueran suficiente, los partidos y entrenamientos de las selecciones han hecho más mella: Dani Olmo y Lewandowski han vuelto lesionados, mientras que Ferran ha regresado con una sobrecarga.

Además, pese a que se esperaba que Raphinha llegara, el brasileño ha sufrido un contratiempo en su recuperación y apretará para llegar al duelo contra el Real Madrid, pero no entrará en la convocatoria frente al Girona.

Esto deja a Hansi Flick con poco margen de maniobra y deberá sacar todo lo que tenga disponible para evitar un susto ante uno de los peores equipos en este arranque de curso.

Szczesny volverá a repetir en la portería. El polaco no tuvo una actuación brillante frente al Sevilla, pero tampoco fue ayudado por una defensa que hizo aguas por todos los sitios. Koundé estará en el lateral derecho, Eric García y Cubarsí en el eje de la zaga y con Balde actuará en el lateral zurdo.

En la medular no hay dudas. De Jong y Pedri son insustituibles, más todavía con la cantidad de bajas que tiene el Barça en esa zona del campo. La otra plaza la ocupa el canterano Casadó.

Arriba Rashford sigue siendo fijo, y Lamine Yamal parece que ha logrado superar las molestias por las que se tuvo que ir de la concentración de la Selección. Estarán acompañados de Toni Fernández, la gran sorpresa.

Alineación del Barça: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong, Casadó; Toni Fernández, Lamine y Rashford.