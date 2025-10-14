De Rosalía a Coldplay o Ed Sheeran: los artistas que ha 'fichado' el Barça para El Clásico

Quedan menos de dos semanas para el primer Clásico de la temporada entre el Barça y el Real Madrid y el club azulgrana ya ha anunciado el artista que se 'unirá' al equipo en el choque más importante de la temporada.

El último en unirse a estas colaboraciones surgidas tras el acuerdo con Spotify, el patrocinador principal del club y con las que se busca fusionar la cultura musical y futbolística en los partidos más emblemáticos del mundo, ha sido Ed Sheeran.

El cantante británico no estará presente en la camiseta del Barça del próximo 26 de octubre, pero sí lo estará el logotipo de su último álbum "Play".

Según una nota conjunta del Barça y de Spotify, este espíritu de explorar diferentes culturas y conectar comunidades de seguidores está "naturalmente alineado con la huella global que ha caracterizado al FC Barcelona a lo largo de los años en su proyección internacional".

"Es uno de esos momentos que me cuesta creer. He amado el fútbol toda mi vida, así que llevar mi música a un escenario tan icónico y compartirla con los aficionados de todo el mundo significa mucho para mí", reconoció el propio Ed Sheeran.

"Las canciones de Ed forman parte de nuestra lista de reproducción en el vestuario desde hace mucho tiempo, así que ver su nuevo disco en la parte frontal de nuestra camiseta para el Clásico es realmente especial", apunta Lewandowski en unas declaraciones difundidas por el club.

El séptimo en aparecer

Lo de colocar el logo del disco de un cantante para los partidos contra el Real Madrid se está convirtiendo en tradición para el conjunto azulgrana. Arrancó en 2022 y con Ed Sheeran ya son siete los artistas que han dejado su sello en la elástica culé.

El primero fue Drake. El búho de OVO Sound apareció en el Clásico de octubre de 2022, celebrando que fue el primer artista en alcanzar los 50.000 millones de reproducciones en Spotify.

Después llegó Rosalía con su álbum "Motomami", después la icónica boca con lengua de los Rolling Stones, posteriormente el corazón espinado de Karol G y el curso pasado le llegó el turno a Coldplay y Travis Scott.