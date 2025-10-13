Limak, la constructora de las obras del Camp Nou, ganó el concurso a pesar de ser la peor valorada por los técnicos

La adjudicación del proyecto para remodelar el Camp Nou ha estado marcada por una serie de decisiones controvertidas que han generado debate tanto dentro como fuera del FC Barcelona.

Aunque Limak acabó siendo seleccionado para liderar las obras, el proceso y los criterios seguidos presentan elementos que han sido fuertemente cuestionados por miembros del propio club y del sector de la construcción.​

Según avanza la Cadena SER, En la valoración inicial realizada a finales de 2022 por el equipo técnico del Espai Barça, integrado por especialistas de distintas áreas como ingeniería, arquitectura y planificación, Limak figuró como la peor puntuada entre los aspirantes, con menos de 50 puntos sobre 100.

El informe técnico, que incluía además la opinión de la empresa externa GPO, subrayaba la falta de concreción en las respuestas de la empresa turca y destacaba la insuficiente justificación de los plazos propuestos, así como la significativa diferencia en la cantidad de dinero necesaria para iniciar los trabajos.

A pesar de estos datos, quienes tenían la decisión final optaron por priorizar otros factores, especialmente la promesa de cumplir unos plazos de ejecución mucho más ajustados que los del resto.

Dos días después de la evaluación técnica, la Oficina Técnica del Espai Barça dio como ganadora a Limak, que pasó a sumar 74 puntos, adelantando a Ferrovial y FCC.

El motivo determinante fue la garantía de realizar el izado de la nueva cubierta y permitir el retorno parcial de la afición al estadio en noviembre de 2024, escenarios que las otras empresas consideraron inalcanzables en ese período.​

La defensa del club

El club defiende que las evaluaciones técnicas no eran vinculantes y que la competencia legal de la decisión correspondía únicamente a los máximos responsables técnicos.

En este punto, cabe destacar que el informe definitivo señalaba explícitamente la importancia del calendario de obras como argumento para la selección de Limak, más allá de cualquier otro apartado técnico en el que las clasificación eran similares entre los licitadores.​

Este cambio de criterios no estuvo exento de consecuencias internas. Uno de los directivos clave se abstuvo de participar en la votación final y dimitió posteriormente, citando la falta de transparencia en el proceso.

En paralelo, el club modificó las condiciones para acceder al concurso respecto a las establecidas en 2017. Los nuevos requisitos permitieron que Limak pudiera competir, a pesar de no cumplir inicialmente con la experiencia exigida en grandes estadios ni en territorio español. El club justificó esta decisión argumentando que se buscaba abrir el abanico de candidatos.​

El contrato firmado contempla penalizaciones económicas en caso de retrasos en los hitos de entrega. Sin embargo, hasta el día de hoy, esas sanciones no se han hecho efectivas.

Este conjunto de decisiones y los numerosos cambios de criterio han situado la adjudicación de las obras del Camp Nou en el centro de la polémica, reflejando la complejidad y las tensiones internas que han acompañado la transformación del estadio azulgrana.​