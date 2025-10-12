El Barça 'se planta' ante el Día de la Hispanidad: "Visca el Barça i visca Catalunya"

El Fútbol Club Barcelona lanzó un polémico mensaje a través de sus redes sociales en plena celebración del Día de la Hispanidad. El club culé quiso desmarcarse del 12 de octubre y prefirió hacer referencia a su catalanidad mientras se celebraba el habitual desfile en la capital.

La entidad azulgrana publicó un sencillo mensaje acompañado de un fotomontaje. "Visca el Barça i visca Catalunya", escribió el club presidido por Joan Laporta a través de varios de sus perfiles oficiales tanto en X como en Instagram.

Junto a este escueto escrito, un fotomontaje en el que se podía ver el escudo del Barça estampado en una bandera con los colores de la entidad blaugrana y la senyera catalana.

𝗩𝗶𝘀𝗰𝗮 𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗶 𝘃𝗶𝘀𝗰𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝘂𝗻𝘆𝗮! pic.twitter.com/jG16sv06F6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 12, 2025

Un mensaje que se ha entendido, por lo tanto, como un contrapunto a la celebración del 12 de octubre. Ni una sola referencia al Día de la Hispanidad y sí, por el contrario, a los emblemas catalanes.

El Barça, de sobra conocido, es un club catalanista que alardea de todos los emblemas y la cultura catalana. "Al Barça lo consideran un equipo español, pero somos un equipo catalán", llegó a decir en 2010 el propio Joan Laporta en su primera época al frente del equipo.

El mensaje se publicó en las cuentas oficiales del club en castellano, catalán e inglés en la red social X. También en el perfil global del club en la red social Instagram.

Como se podía esperar, la polémica publicación corrió como la pólvora y enseguida generó comentarios de todo tipo por parte de los usuarios.

El mensaje fue publicado unos minutos antes de que arrancara el tradicional desfile del 12 de octubre en las céntricas calles de Madrid.