La razón oculta de la UEFA para dejar a LaLiga mudarse a Miami pese a "oponerse": Relevent, el socio común de Tebas y Ceferin

El 20 de diciembre de 2025, LaLiga pretende disputar el Villarreal - FC Barcelona de la jornada 17 en Miami.

El gran sueño de Javier Tebas llevaba aparcado en un cajón años debido a la imposibilidad legal de llevarlo a cabo.

Este 2025 parece que por fin ha logrado las alianzas que lo harán posible por encima de cualquier norma que lo deba frenar.

Esta semana, UEFA aprobó “a regañadientes" el traslado del partido Villarreal - FC Barcelona a Miami lo hizo dejando claro su rechazo institucional.

Sin embargo, la decisión revela una verdad incómoda: la estrecha relación comercial con Relevent Sports Group, la empresa promotora del evento, fue clave para desbloquear una autorización que durante años había sido impensable.

Lo que UEFA presenta como una concesión aislada en virtud de un vacío legal temporal, es en realidad la consecuencia de una alianza creciente con un socio que será decisivo en la comercialización global de todas sus competiciones a partir de 2027.

Un contexto que difícilmente puede disociarse del permiso otorgado a un evento que modifica la geografía del fútbol profesional europeo.

Stephen Ross, dueño de los Miami Dolphins entre otros grandes proyectos Reuters

El poder de Relevent

Detrás de Relevent está Stephen M. Ross, el magnate inmobiliario que controla los Miami Dolphins de la NFL, posee el Hard Rock Stadium (sede del partido) y dirige directamente Relevent Sports Group.

Ross no es simplemente un empresario con intereses deportivos: es la persona con mayor influencia en la expansión del fútbol europeo en Norteamérica.

Relevent fue el promotor de la joint venture LaLiga North America en 2018, una alianza que ha reportado ingresos anuales superiores a los 250 millones de dólares y fue clave en el contrato histórico con ESPN/Disney por 1.400 millones de dólares.

En 2022, la UEFA le otorgó a Relevent los derechos exclusivos de la Champions League, Europa League y Conference League en Estados Unidos para el ciclo 2024-2027.

Pero el salto definitivo llegó en marzo de 2025, cuando la UEFA y la Asociación Europea de Clubes (ECA), desde ahora bautizada como European Football Clubs (EFC), confirmaron que Relevent asumiría desde 2027 y durante seis temporadas la comercialización global de todas las competiciones masculinas de clubes.

Un contrato que pone en manos de Ross y su conglomerado un negocio que supera los 4.400 millones de euros anuales.

Aleksander Ceferin con Al-Khelaifi en un encuentro UEFA

El argumento de la legalidad

Pese a este contexto, la UEFA sostiene que su aprobación al Villarreal - Barça en Miami no obedece a motivaciones económicas, sino a una laguna normativa derivada del acuerdo de 2024 entre FIFA y Relevent, que zanjó un litigio de seis años sobre la disputa de partidos de ligas nacionales fuera de sus países.

La revisión del Reglamento de Partidos Internacionales de FIFA está en marcha, y el actual marco “no es lo suficientemente claro y detallado" como para prohibir formalmente este tipo de encuentros.

La UEFA lo explica así en su comunicado oficial del 5 de octubre, en el que afirma haber tomado la decisión “con reticencia" y destaca su “compromiso con la integridad de las competiciones nacionales".

Sin embargo, la coincidencia temporal entre el permiso al partido y la consolidación del acuerdo comercial con Relevent es imposible de ignorar.

La pregunta que muchos actores del fútbol europeo se hacen es qué hubiera pasado si el promotor del encuentro hubiera sido otro a Relevent.

La UEFA mantiene que la aprobación no debe entenderse como un precedente. El propio presidente Aleksander Ceferin fue rotundo.

“Aunque es lamentable tener que permitir que estos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente".

Pero en la práctica, la autorización abre una vía inédita para la expansión internacional de las ligas nacionales, aunque parece que para ello deberán contar con un promotor que cumpla ciertos requisitos… o que tenga el respaldo adecuado.

¿Habría sido el desenlace el mismo si el partido lo hubiera impulsado un fondo saudí, un operador chino o una federación latinoamericana?

Probablemente no. La capacidad de Relevent para facilitar la logística, garantizar un estadio propio y contar con el aval de la propia UEFA parece haber sido determinante esta vez.

Fernando Roig: “El abonado que quiera ir a Miami irá gratis”

Operador, propietario y socio

El Villarreal - Barça en Miami no lo organiza un tercero cualquiera. Relevent es propietario del estadio, socio a partes iguales de LaLiga North America, promotor oficial de los derechos en Estados Unidos y, desde 2027, mandatario global de UEFA para todo el planeta.

La empresa dirigida por Ross no solo organiza el evento, sino que coordina con la Federación de Fútbol de Estados Unidos, gestiona los permisos de entrada de los aficionados, y ha dispuesto 50 vuelos chárter para el desplazamiento de más de 10.000 seguidores desde España.

La operación es, en la práctica, un ensayo general del modelo de expansión que Relevent ha perfeccionado en los últimos años: llevar competiciones locales a mercados estratégicos.

Doble discurso

La UEFA insiste en que se trata de un caso aislado. Pero tras la aprobación, el lenguaje institucional se ha vuelto aún más combativo.

“Los partidos de liga deben jugarse en casa", “esto puede romper el fútbol", “es una decisión excepcional".

Al mismo tiempo, Relevent ha ganado visibilidad como modelo replicable para otras competiciones. De hecho, ya ha firmado acuerdos con la Bundesliga para América y espera maximizar el modelo con nuevas ligas.

El mensaje que se envía al mercado es claro: si cuentas con un estadio propio, un socio mediático como ESPN y el respaldo de la UEFA, el partido puede hacerse.

Tras lo ocurrido, la UEFA ha prometido colaborar activamente con FIFA para reforzar la regulación y evitar que esta situación se repita sin supervisión. El objetivo, dicen, es que el fútbol “siga arraigado en su entorno local".

Pero mientras eso ocurre, el caso de Miami ya está aprobado. Y más importante aún, ha sido aprobado por una institución que está en plena fase de reconversión comercial junto a la empresa que más se beneficia de esta nueva fase.

El Villarreal - Barça será solo el primero. Otros clubes, ligas y promotores están atentos. La pregunta no es si volverá a ocurrir, sino quién será el siguiente y bajo qué condiciones.

La aprobación del Villarreal - Barça en Miami marca un punto de inflexión en la gobernanza del fútbol europeo. No por lo que representa como evento aislado, sino por el mensaje implícito que transmite.

La alianza entre UEFA y Relevent, que en 2027 se convertirá en el eje de la comercialización global del fútbol europeo, ha demostrado que la rentabilidad puede suavizar los principios.

Mientras la UEFA reitera que no quiere convertir esto en una costumbre, ha sido su firma la que ha abierto la puerta. Y mientras esa puerta siga abierta, Relevent tiene la llave.