Mbappé reconoce tener una relación "muchísimo mejor este año" con Vinicius: "Cuando haya un problema grave se lo diré"

Kylian Mbappé ha empezado la nueva temporada siendo el líder del Real Madrid. El francés se ha echado el equipo a la espalda con los 14 goles y 2 asistencias que ha registrado en 10 partidos y ya nadie duda de que está atravesando su mejor momento deportivo desde que llegó al conjunto blanco.

El francés no solo acapara todo el foco mediático por sus goles, regates o asistencias, sino también por sus gestos y su relación con Vinicius.

De hecho, en una entrevista concedida a Jorge Valdano para Movistar Plus desde la concentración de la selección gala, ha explicado cómo es su afinidad con el brasileño.

🗣️ "Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel".



La relación Vinícius - Mbappé en el Real Madrid.



"Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel, venden muchas cosas. Tengo una relación muy buena con Vinicius. Muchísimo mejor este año, nos conocimos muchísimo mejor. Es un grandísimo jugador y como persona, una muy buena persona", destacó el de Bondy.

Y es que el jugador francés es consciente de que su conexión con el brasileño puede ser determinante para conseguir los objetivos del Real Madrid cada temporada: ganar el mayor número de títulos posibles.

"Sabemos que la gente habla de nosotros por todo, pero tenemos el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Pienso que si queremos ganar títulos, tenemos que estar en nuestra mejor versión y ayudar a todo el equipo", admitió Kylian Mbappé.

Valdano se rindió ante la actitud del francés: "Me encanta cómo normalizas lo que parecen problemas muy grandes", aunque para el '10' del Real Madrid esos conflictos no existen.

"Lo normalizo porque el día que tenga el problema grave, que espero que no pase, le diré que es grave. Y la gente va a escuchar y entenderá que considero que es grave. Eso no es grave. En la vida de un futbolista famoso o del Real Madrid, eso no es grave", sobre este tema.

"Vine para jugar juntos"

En abril, cuando concedió su primera entrevista a un medio de comunicación español desde que fichara por el Real Madrid ya quiso disipar cualquier tipo de especulación sobre su relación con Vinicius, quien ha sido uno de los motivos que le han llevado a fichar por el Real Madrid.

"Yo vine con la idea de jugar con él, no me imagino el Real Madrid sin Vini. Jugamos bien juntos y vamos a tratar de ayudar siempre al Madrid", confesó con seguridad ante los rumores de una posible mala relación entre ambos.

Al compartir la misma posición sobre el terreno de juego, dichas especulaciones han cogido fuerza aunque Mbappé entiende que existe el debate, no le afecta. "Cristiano sabía jugar en las tres posiciones de ataque y yo lo he hecho bien en las tres", admitía.