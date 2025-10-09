Luis de la Fuente recalcula su estrategia de "riesgo cero": Lamine, Huijsen y la mirada puesta en El Clásico

Luis de la Fuente habla con Lamine Yamal en un entrenamiento de la Selección. EFE

La última rueda de prensa de Luis de la Fuente fue, seguramente, una de las más incómodas que haya tenido que afrontar desde que asumió el cargo de seleccionador.

Las constantes preguntas sobre Flick y las anteriores convocatorias de Lamine Yamal y Nico Williams coparon el grueso de la conversación, así que el técnico se vio obligado a 'defenderse'.

Es el cuento de nunca acabar cuando aparecen los parones internacionales en mitad de la temporada. El riesgo que asumen los futbolistas al jugar con sus selecciones y la polémica que se dispara cuando regresan lesionados a los clubes que les pagan su salario cada mes.

Lamine Yamal y Oyarzabal celebran el gol del vasco contra Bulgaria. REUTERS

De la Fuente apostó firmemente en la anterior convocatoria por Lamine Yamal y por Nico Williams. Ambos llegaron a la Selección con molestias y volvieron a sus equipos lesionados después de jugar un buen puñado de minutos con España.

Aquello enfureció al Barça y al Athletic. "Aquí el riesgo es cero, o si no existe, el riesgo X. Es el riesgo que hay que asumir para hacer un deporte", comentó De la Fuente en una de las numerosas alusiones a Lamine Yamal.

Primero Lamine

En medio del huracán y del debate sobre el famoso riesgo, De la Fuente decidió aguantar el pulso en el momento de ofrecer esta nueva convocatoria para los dos próximos compromisos. De nuevo llamó a Lamine Yamal, y aquello despertó muchas cuestiones.

"¿Cuando vinieron aquí estaban jugando en sus clubes?", contestó el seleccionador una de las preguntas sobre Lamine y Nico. "Sí estaban jugando en sus clubes, entonces asumirán esos riesgos. Si están jugando en sus clubes, llegan aquí y juegan", se autorrespondió el míster.

Tajante en un inicio, pero con el paso de los días el panorama ha ido cambiando. Lo que parecía ser un pulso en toda regla, especialmente con Flick, ha tornado en una postura un tanto más blanda y amable.

Lamine Yamal se cayó de esta convocatoria con España apenas unas horas después de la llamada de Luis de la Fuente. El Barça emitió un comunicado en el que informaba de las molestias en el pubis del delantero, así que la Selección aceptó... aunque con un pequeño recado.

"Tras la petición de información médica por parte de los servicios médicos de la RFEF en el día de ayer, los servicios médicos del FC Barcelona han remitido esta tarde, una vez publicada la convocatoria oficial, unas molestias en la zona del pubis del delantero blaugrana", rezaba el comunicado de la RFEF.

"Por ello, en aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno como se hace con todos los futbolista que juegan con la Selección española, se procede a su desconvocatoria", completó la Federación lanzando un dardo.

Aceptó la Selección, por lo tanto, la opción de dejar marchar a Lamine sin oponer apenas resistencia para tratar sus problemas. Eso, pese a que venía jugando con el Barça en partidos de máxima exigencia.

Después Huijsen

El punto más caliente era sin dudas el de Lamine Yamal, pero pocos días más tarde aparecieron los problemas de Dean Huijsen. El central del Real Madrid, un fijo para De la Fuente, también experimentó algunas molestias que le llevaron a ausentarse de la lista para jugar ante Bulgaria y Georgia.

"El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección el lunes por la noche", comunicó en su página web el combinado nacional.

Dean Huijsen en el partido de la Selección contra Países Bajos.

"En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva, por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a su desconvocatoria deseándole una pronta recuperación", finalizó ese comunicado.

Una decisión impulsada por el propio cuerpo técnico de la Selección, que por voluntad propia sometió al jugador a pruebas e informó a la entidad blanca para su posterior desconvocatoria. Otra baja importante más aceptada y hasta impulsada.

Mirando al Clásico

De esta nueva postura más laxa para no forzar a los jugadores que están con problemas puede entenderse que España tiene más o menos encarrilada la situación en el grupo de clasificación para el Mundial. También que los dos próximos rivales, Georgia y Bulgaria además en casa, no exigen tanto como para exprimir a las grandes estrellas.

Además, para tratar de guardar una buena relación con los clubes parece más sensato en esta ocasión no tensar más la cuerda, especialmente con Real Madrid y Barcelona, cuando se acerca El Clásico a finales de este mes de octubre.

Cualquier lesión innecesaria de Lamine o Huijsen les haría arrancar una recuperación a contrarreloj, si bien es cierto que el delantero del Barça ya está en ella.

Las aguas parece que se han tranquilizado en las últimas horas en el entorno de la Selección con estas últimas decisiones. Aún así, el combinado nacional, como es lógico, también reclama su espacio, aunque sigue siendo difícil calibrar el ecosistema en un calendario tan cargado.