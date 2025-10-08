Piqué, de nuevo envuelto en una polémica arbitral con el Andorra: "Es una vergüenza"

Gerard Piqué está viviendo con mucha intensidad los primeros partidos del Andorra esta temporada. Hace apenas dos semanas que el propietario del club andorrano perdió los papeles con los árbitros y este fin de semana ha vuelto a reincidir en lo mismo.

Esta vez por lo sucedido durante el duelo frente al Leganés que acabó con victoria de los madrileños y con una expulsión a un futbolista del Andorra en el minuto 97. Tras esto, en el túnel de vestuarios, tanto Piqué como miembros del cuerpo técnico tuvieron una discusión con el colegiado Saúl Ais Reig.

Así lo muestra el acta, quien redacta concretamente dos puntos de lo sucedido. En el primero, con el analista Julián Ezequiel Perdernera involucrado, el árbitro dijo que "una vez finalizado el encuentro se dirigió a mi árbitro asistente número uno en los siguientes términos: 'Sois unos sinvergüenzas'".

Posteriormente, sobre Gerard Piqué añade: "Ya en el interior del vestuario arbitral, se escucharon varios golpes de gran intensidad en la puerta. Al abrirla, se identificó a Don Gerard Piqué Bernabéu, quien se dirigió a nosotros manifestando lo siguiente: 'Esto es una puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta'".

Con esto, el Andorra se expone a una nueva sanción. Ya fue multado con 15.000 euros por los incidentes durante el partido contra el Mirandés, donde Piqué también estuvo implicado.

En aquella ocasión, el Comité sancionó a dos de los tres implicados. Piqué, sin embargo, quedó exento de castigo al no estar federado, lo que impide la aplicación de sanciones según el artículo 3 del Código Disciplinario de la RFEF.

Ahora, se espera una multa similar. Una sanción a quienes estuvieron en los vestuarios sin estar permitido, además del castigo disciplinar al analista.

Gran arranque

Las últimas protestas llegaron después de una derrota que privó al Andorra del liderato de la Liga Hypermotion. Y es que el inicio de temporada de los de Ibai Gómez está siendo más que notable.

Son recién ascendidos, pero están dando con la tecla y suman 14 puintos en ocho partidos. Están a tan solo dos del Deportivo y este próximo fin de semana se ven las caras con la Real Sociedad B, el colista del campeonato.

El objetivo no es otro que el de la salvación, no podía ser de otra manera, pero no descartan pelear por subir como ya hicieron en la temporada 22-23 donde finalizaron séptimo a un paso de disputar el playoff.