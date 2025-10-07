Un mito desvela el secreto de la 'inmortalidad' de Cristiano Ronaldo: "Eso es algo fundamental porque..."

Henrik Larsson es uno de los jugadores más laureados de la historia del fútbol sueco. El delantero se convirtió en todo un mito del Celtic en Escocia, pero también pasó por algunos de los mejores clubes del mundo como el FC Barcelona o el Manchester United.

Allí tuvo la oportunidad de compartir vestuario con otros genios como Ronaldinho o Leo Messi en el caso del conjunto culé, o Cristiano Ronaldo durante el poco tiempo que vistió la camiseta de los 'red devils'.

Precisamente sobre el astro portugués habló en una entrevista concedida al portal FlashScore y dio algunos apuntes sobre la increíble longevidad de su carrera deportiva. Y es que Cristiano todavía sigue goleando a sus 40 años con el Al Nassr en Arabia Saudí.

"Daba siempre el 100%, estaba en el gimnasio antes del entrenamiento y hacía los baños de hielo después. Un ejemplo en la preparación del cuerpo, algo fundamental porque el cuerpo es nuestra herramienta", aseveró sobre el gran cuidado del portugués con su físico.

Larsson insistió en el cuidado del cuerpo como la gran clave para alargar la longevidad en el deporte de élite: "Sin cuidar el cuerpo, es imposible jugar después de los 35 años".

Además, sobre la ambición deportiva de CR7 comentó: "Recuerdo sus ganas de quedarse siempre después del entrenamiento para ensayar los lanzamientos de falta, exigiendo a los porteros que se quedaran con él".

¿Messi o Ronaldinho?

Henrik Larsson fue testigo directo de una de las transiciones más impactantes en la historia del Barcelona, ya que compartió vestuario con Ronaldinho y un jovencísimo joven Messi. "En aquella época yo jugaba con el mejor jugador del mundo, Ronaldinho, y no veía a nadie mejor que él", recordó Larsson

Sin embargo, el sueco reconoció que Messi “demostró que era posible superarle”. Lo que más le impactó del argentino por entonces fue “su buen control, velocidad, habilidad y visión de juego".

Larsson vivió de cerca aquel relevo: "Tener esos componentes es una cosa, pero juntarlos todos es otra. Él lo hizo y se convirtió, sin duda, en el mejor jugador que hemos visto nunca". La admiración de Larsson por Ronaldinho es inmensa, pero admitió que Messi logró superarlo cuando parecía imposible.

De Messi, Larsson destacó también su capacidad para "unir todas sus virtudes" y brillar por encima incluso de su emblemático compañero brasileño.