El dardo de Toni Kroos al Barça: "Es el equipo más atractivo de Europa, pero cualquiera..."

Toni Kroos, leyenda del Real Madrid, ha querido analizar los problemas del Barça que han provocado dos derrotas consecutivas de los de Hansi Flick. Lo hizo en su pódcast, donde compartió una visión crítica y sin concesiones sobre el equipo culé.

Kroos comenzó reconociendo que el Barcelona practica "el fútbol más atractivo de Europa", una afirmación que en boca de un exmadridista adquiere especial relevancia por su honestidad deportiva. Sin embargo, el teutón no tardó en advertir sobre los riesgos de tal propuesta.

"En el Barcelona asumen tantos riesgos… en un mal día de Pedri, Lamine o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y eliminarlos de la Champions", sentenció Kroos, subrayando la fragilidad que identifica en la estrategia ofensiva culé.

El campeón mundial alemán auguró que algo similar podría repetirse en la presente edición, dado que "en algún momento se toparán con un rival así, sea en octavos, cuartos o semifinales de Champions". Kroos sugiere que el desenlace europeo del Barça dependerá más de factores externos que de su propio juego dominante en España.

El cansancio físico, especialmente a partir del minuto 75, es otro de los elementos que Kroos desglosó minuciosamente. A su juicio, "no cambian el estilo de juego ni cierran espacios cuando están agotados", lo que los convierte en presa fácil de equipos organizados en la recta final de los partidos importantes.

No son palabras complacientes. Kroos evidencia una observación táctica: la valentía ofensiva de Flick hace del Barça un espectáculo, pero esa misma audacia lo deja al descubierto ante rivales preparados, sobre todo en instancias definitorias donde el desgaste físico es determinante.

El Clásico en el horizonte

Las dos derrotas consecutivas del Barça llegan en un momento importante de la temporada. Bien es cierto que llega ahora un parón internacional, pero a la vuelta de la esquina está El Clásico frente al Real Madrid en el Bernabéu.

Será una prueba de fuego para los de Flick que ahora mismo están a dos puntos en la clasificación de su máximo rival. Eso sí, parece que para la cita del 26 de octubre recuperarán a Raphinha y Lamine Yamal.

También será un reto para el Real Madrid. Los de Xabi Alonso dejaron mucho que desear en el derbi, el primer gran rival de la temporada, y su rendimiento contra el Barça es toda una incógnita. Esperan llegar con todos sanos, en buena forma y habiendo sumado dos victorias ante Getafe y Juventus.