Borja Iglesias vuelve a la Selección dos años después de su renuncia: Luis de la Fuente encuentra sustituto a Lamine

Tan solo tres días después de decir, muy convencido, que no creía que fuera a recibir la llamada de Luis de la Fuente para volver a la Selección, Borja Iglesias ha sido convocado para los partidos clasificatorios al Mundial de 2026 que España jugará ante Georgia y Bulgaria.

El 'Panda' que se quedó sin marcar en el empate ante el Atlético de Madrid -aunque fue clave en el gol de Iago Aspas- tras seis partidos consecutivos viendo puerta, es el sustituto de Lamine Yamal. A pesar de que uno es extremo y el otro es delantero centro.

La convocatoria de Borja Iglesias se ha producido dos años después de que el jugador renunciara en 2023 a jugar con la Selección. En marzo su nombre apareció en la primera lista de Luis de la Fuente y en agosto anunció que no volvería a jugar con el combinado nacional después de que Luis Rubiales comunicara su continuidad al frente de la RFEF.

Tras el escándalo que se produjo en la final del Mundial femenino una vez que España se impuso a Inglaterra, Borja Iglesias adoptó una postura muy firme. "Estoy triste y decepcionado", comenzó escribiendo.

"Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

No obstante, en estos dos años mucho han cambiado las cosas en la estructura de la Federación... y también en su rendimiento. Y es que Borja Iglesias ha vuelto a sentirse importante en el Celta, donde ha marcado 17 goles en los 51 partidos que ha disputado.

El mismo número de dianas que anotó en las dos últimas temporadas antes de terminar su contrato con el Betis, la última en el Bayer Leverkusen donde ganó la Bundesliga y la Pokal (Copa alemana), pero no fue capaz de marcar con Xabi Alonso de entrenador.

Un nuevo regreso

Borja Iglesias, máximo goleador español de La Liga junto a Ferran Torres e Iván Romero con 10 goles, está citado el lunes en la Ciudad del Fútbol a las 20:00 horas.

Internacional en dos partidos, el 28 de marzo de 2023 fue la fecha de su último partido con la Roja, el día de la única derrota en partido oficial de Luis de la Fuente con la absoluta, en Escocia.

De esta manera, y a la espera de que el seleccionador decida si cubre la plaza de Rodri, Borja Iglesias se suma a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa, como novedades el lunes en el regreso de la selección española para medirse el sábado 11 de octubre a Georgia en Elche, y el martes 14 a Bulgaria en Valladolid.