El Sevilla rompe el maleficio una década después: se ensaña con el Barça y deja sin el liderato a los culés

El equipo hispalense firmó una gran goleada ante el equipo de Hansi Flick, que acumuló su segunda derrota consecutiva.

Sevilla

Barcelona

Los más jóvenes del lugar no habían visto al Sevilla derrotar al Barça en La Liga. Había que echar la vista una década atrás para rememorar la última vez que algo así había sucedido en el campeonato regular, pero toda racha llega a su final. [Así vivimos la victoria del Sevilla ante el FC Barcelona]

El Barça se dejó el liderato en el Pizjuán y confirmó que atraviesa una pequeña depresión. La dolorosa derrota en Champions ante el PSG dejó tocado al equipo de Flick, y en la capital hispalense dejó una imagen todavía más pobre ante un Sevilla superior.

Los andaluces pasaron por encima en una primera parte casi perfecta y, tras unos minutos de apuro, confirmaron su victoria con un gol de Carmona en el minuto 90. El Real Madrid vuelve a mandar en solitario en La Liga.

'Aquí estoy yo'.



🎁 𝙄𝙨𝙖𝙖𝙘 𝙍𝙤𝙢𝙚𝙧𝙤 no desaprovecha el regalo de Vargas. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/6ltOs3pTSG — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 5, 2025

El Sevilla pasa por encima

Nada hacía presagiar una primera parte como la que disfrutaron en el Sánchez Pizjuán. Allí donde el Sevilla acumulaba cinco meses sin ganar, allí donde no contemplaban una victoria liguera ante el Barça desde hacía una década, los hispalenses salieron a morder.

Esta primera mitad fue un auténtico baile del equipo de Almeyda. Era como si el Barça todavía estuviera acusando el golpe del PSG hace unos días en Champions, como si aún no se hubiera respuesta del gol de Gonçalo Ramos.

El Sevilla pasó por encima como una apisonadora. Pronto encontraron recompensa los hispalenses. Isaac Romero cayó derribado en el área por Araujo, un penalti tan claro como absurdo, aunque el colegiado no señaló nada en un primer momento.

Rashford se lamenta en el partido ante el Sevilla. REUTERS

Viendo el error, el VAR le llamó por el pinganillo y le invitó a revisar la acción en el monitor. Efectivamente, Araujo metió su pierna al paso de Romero, y no quedó más remedio que señalar la pena máxima.

Alexis asumió la responsabilidad ante su exequipo, engañó perfectamente a Szczesny y puso el 1-0 en el marcador. No se cortó en la celebración ni un ápice el chileno, por si había dudas.

Podía haber servido el gol de toque de atención para el Barça, pero los culés siguieron sumidos en la más pura depresión. El Sevilla iba a lo suyo, que era ahogar una y otra vez al equipo de Flick por las bandas, completamente desbordado.

Isaac Romero celebra su gol ante el FC Barcelona. EFE

Carmona gozó de una ocasión buenísima para haber ampliado las diferencias, pero su disparo con la zurda, la pierna menos hábil, se marchó rozando el poste. Después fue Isaac Romero el que le pegó con el exterior y no cantó el gol por muy poco.

El error más sangrante del Sevilla en ataque llegó a cargo de Sow. El centrocampista hispalense se encontró corriendo hacia la portería contraria con el camino despejado, pero quedó claro que la velocidad no es precisamente lo suyo. Estuvo lentísimo, la defensa culé recuperó y aún así Romero obligó a Szczesny a realizar un paradón.

En el córner, de nuevo el portero polaco se reivindicó a un disparo lejano de Mendy. Se había jugado media hora y era un auténtico milagro que el resultado fuera tan sólo de 1-0, con un Barça completamente desnortado.

Éxtasis en el Sánchez Pizjuán con los goles del Sevilla ante el Barça. REUTERS

El Sevilla seguía a lo suyo en esta primera mitad, y rozó el segundo de nuevo con Isaac Romero como protagonista. Agoumé puso un gran balón desde la derecha, pero el canterano no estuvo fino al conectar de primeras.

Estaba perdonando lo indecible el conjunto de Almeyda, pero de tanto intentarlo terminó acertando casi por inercia. Agoumé le puso un gran balón a Vargas a la espalda de la defensa culé, y éste sirvió para Romero que, esta vez sí, mató.

Rashford remata en el gol del Barça. REUTERS

Con el 2-0 al Sevilla se le puso cara de ganador. Sobre todo porque el Barça apenas daba síntomas de vida en ataque, absolutamente desconectado durante todo este primer acto.

Pero los grandes son grandes por algo, y justo antes del descanso el equipo de Flick encontró petróleo. Pedri puso un centro al segundo palo para la entrada de Rashford que, libre de marca, conectó una sensacional volea para reducir diferencias.

De repente, y seguramente sin merecerlo, el Barcelona se marchó a los vestuarios sabiendo que había resucitado en su peor momento.

El Sevilla mata

Con esta bocanada de aire fresco el Barça regresó con aires renovados. El dominio del Sevilla desapareció y poco a poco los de Flick fueron recuperando terreno. Pese a todo, en los primeros minutos tras la reanudación los locales pidieron un penalti por una mano de Balde, pero Muñiz Ruiz y el VAR dijeron que no había nada.

Pedri rozó el gol pasada la hora de juego, pero se encontró con un Vlachodimos que ya iba a ser infranqueable el resto de la tarde. Sensacional el guardameta del Sevilla.

Pese a esta mejoría, en realidad el Barça era la suma de Pedri y Rashford. Pocos más se salvaban de la quema hasta que Flick movió el banquillo.

El Sevilla reclamó penalti por mano en esta acción.#LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/WT75zNSvv8 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 5, 2025

Fue ahí cuando los culés creyeron firmemente en la remontada, y más todavía cuando Januzaj derribó a Balde y la acción terminó en un discutido penalti. Lewandowski asumió la responsabilidad de la pena máxima, pero incluso alguien casi infalible como él demostró que no era el día. Directamente fuera y cara de estupefacción.

Quien tenía una vida extra era ahora el Sevilla. Todo el mundo en el Pizjuán creyó que era posible terminar con ese maleficio que duraba diez años, y eso que Roony tuvo la más clara del partido para el Barça. Un disparo desde el punto de penalti con todo a favor que se encontró con la respuesta de Vlachodimos.

Vlachodimos aguanta hasta el final y Lewandowski la manda fuera.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/VFOypDqSlG — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 5, 2025

El propio Roony tuvo en sus botas el empate en el último minuto, pero otra vez Vlachodimos le negó las intenciones. A la contra el Sevilla mató. Carmona protagonizó una gran galopada hasta el área rival, le pegó con la diestra y se aprovechó del error de Szczesny para matar el partido.

El Sevilla quería todavía un final de fiesta más grande. De la conexión entre Ejuke y Akor nació el cuarto y último gol de los locales. El tanto que llevó el éxtasis total a la grada del Pizjuán y que rubricó la gran sorpresa de la jornada.

Un nuevo capítulo preocupante para el Barça, que ya ganó a medio gas a la Real Sociedad, que pinchó ante el PSG y que ante el Sevilla sumó su primera derrota liguera.