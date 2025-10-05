Mbappé se rinde ante la mejor versión de un Vinicius que está de vuelta: "Siempre en tu barco"

Vinicius Jr. consiguió ahuyentar ante el Villarreal los fantasmas que le han estado acompañando desde la temporada pasada. El rendimiento del brasileño había caído de forma considerable y ya no era el jugador tan determinante que tenía el Real Madrid en su plantilla.

Las suplencias ante el Real Oviedo y el Olympique de Marsella, además de haber mostrado su descontento sobre el terreno de juego cada vez que Xabi Alonso le sustituía no ayudaban a que el jugador recuperara la confianza perdida.

Titular en los últimos cinco partidos del Real Madrid, el brasileño recuperó su mejor versión marcando dos goles ante el Villarreal. Sin embargo, más allá de su doblete, Vinicius dejó patente que había recuperado su juego.

El gol de Vinicius que abrió la lata contra el Villarreal #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/HeYxRBVzRz — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2025

El brasileño se mostró igual de insistente como en sus mejores días. Con el partido atascado al descanso, en el 47' recibió pegado al banderín, se fue de su marcador, ganó ángulo y buscó el tiro cruzado. Tuvo la suerte del toque de Comesaña, que descolocó a Arnau Tenas y abrió la lata.

Su actuación ante el submarino amarillo no se quedó ahí. Veinte minutos más tarde fue derribado por Rafa Marín e instantáneamente Cuadra Fernández señaló el punto de penalti. Mbappé, autor de las penas máximas en el Real Madrid, decidió dar un paso al lado y le brindó a Vinicius la posibilidad de marcar el penalti que él mismo había provocado.

Con cierto suspense porque Arnau Tenas adivinó el lado y estuvo a punto de pararlo, Vinicius marcó el 2-0 y encarriló un partido que sentenciaría posteriormente el francés a pase de Brahim.

En una 'storie' publicada en Instagram, Mbappé colgó una imagen justo antes del lanzamiento del penalti, una instantánea con un gesto cariñoso suyo a Vinicius y una frase muy clara: "Siempre en tu barco".

La acción de Mouriño con Vinicius que le costó la expulsión EFE

El '7' del Real Madrid no solo dinamitó la férrea defensa del Villarreal con sus dos goles, sino que además contribuyó a la expulsión de Mouriño en un momento delicado del partido. Con el 2-1 en el marcador tras el gol de Mikautadze en el 73', fue víctima de un manotazo del lateral uruguayo.

Con amarilla desde el minuto 21, Cuadra Fernández le mostró la cartulina roja y tan solo cuatro minutos después Mbappé sentenciaría el partido. En esta ocasión no fue sustituido Vinicius, aunque de haberlo sido seguro que se hubiera llevado la ovación de todo el Santiago Bernabéu.