Así es el Trionda, el balón del Mundial 2026: el más 'listo' de la historia para acabar con las polémicas arbitrales

Cada Mundial de fútbol lleva consigo una serie de elementos que le hacen diferente y que permanecen en la memoria de los aficionados para siempre. Uno de ellos es el balón oficial, y la Copa del Mundo 2026 ya sabe que el Trionda será el otro gran protagonista de cada partido.

La FIFA presentó en Nueva York el Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, y el que promete ser el esférico más inteligente de la historia. Con un diseño que aúna a los tres países organizadores -Estados Unidos, Canadá y México- el cuero cuenta con un sinfín de avances tecnológicos que van a contribuir a reducir las polémicas arbitrales.

Adidas es la marca encargada de fabricar este balón que ya se ha puesto a la venta y que, sin duda, será un gran atractivos para todos aquellos coleccionistas del fútbol. "El balón destaca al instante y crea un diseño que se siente vivo", comentó Sam Handy, el gerente general de Adidas.

Máxima inteligencia

Dentro de un fútbol cada vez más avanzando, los balones hace tiempo que dejaron ya de ser una válvula de aire recubierta de cuero. Este Trionda supone un salto tecnológico que busca hacer mucho más fácil la tarea de los árbitros para las jugadas más polémicas.

Formado por cuatro paneles, el balón oficial del Mundial 2026 cuenta con un sensor de movimiento dentro de uno de estos cuatro paneles. Esta tecnología ofrece datos al VAR en tiempo real, algo que, unido a los datos de posición de los futbolistas y a la inteligencia artificial, hace que sea mucho más rápido solventar situaciones de fuera de juego.

Por otra parte, esta tecnologia con la que cuenta el Trionda permite identificar cada toque que recibe el balón de manera individual. Es decir, será fácil identificar un doble toque como en el penalti de Julián Álvarez o si ha existido una mano dentro del área.

Entre ocho y doce cámaras enviarán información al esférico oficial del Mundial 2026, y todas ellas estarán conectadas con el chip que tiene el balón.

El diseño tricolor

El Trionda está fabricado en cuatro paneles. Cada uno de ellos tiene los colores rojo, azul y verde, cada uno de ellos referente a los países organizadores de este Mundial 2026. Estos paneles forman un triángulo en su conexión para simbolizar la unión de las tres naciones organizadoras.

El color azul hace referencia a Estados Unidos y está marcado por una estrella, el rojo es para Canadá con la hoja de arce de su bandera como protagonista, y el verde corresponde a México con un águila como referente.

Además, al tacto se pueden notar estos iconos de los países en relieve. Todo tipo de detalles, por lo tanto, para el balón más inteligente de la historia que quiere contribuir a hacer un fútbol más justo y mitigar las polémicas arbitrales.