Quién es Guillermo Cuadra Fernández, el árbitro que pitará el Real Madrid - Villarreal: sus antecedentes y polémicas

El calendario no ofrece ningún respiro y tras la jornada intersemanal de Champions, el balón de La Liga volverá a rodar en el Santiago Bernabéu con el partido que enfrenta al Real Madrid ante el Villarreal.

Quien se lleve la victoria dormirá el sábado como líder de la clasificación y meterá presión a un Barça que el domingo se citará con el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. La diferencia entre el conjunto blanco y el submarino amarillo es de únicamente dos puntos.

La RFEF ha designado a Guillermo Cuadra Fernández como el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego, mientras que Javier Iglesias Villanueva estará a cargo del VAR. Un colegiado, madrileño pero adscrito al comité balear, que no es del gusto del conjunto madridista.

De natural de Hortaleza, Cuadra Fernández ha impartido justicia en 17 encuentros del Real Madrid en Primera División, con un balance de 10 triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

El colegiado ya sabe lo que es arbitrar un Real Madrid-Villarreal en el Bernabéu. Fue la temporada pasada y los blancos ganaron 2-0. El último encuentro que le ha pitado al Real Madrid fue la pasada campaña y los blancos perdieron 1-2 ante el Valencia.

Por su parte, Guillermo Cuadra Fernández le ha arbitrado 16 partidos al Villarreal con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y ocho derrotas del equipo de La Plana. Esta temporada ya le ha dirigido un partido, el triunfo por 5-0 del Villarreal ante el Girona.

La sombra que persigue a Cuadra Fernández se remonta al año pasado, cuando el excolegiado Estrada Fernández dejó en claro su opinión sobre la inclinación que, supuestamente, el árbitro tiene hacia el Atleti.

En declaraciones para El Desmarque, Estrada afirmó que, a pesar de haber nacido en Madrid, en el barrio de Hortaleza, el colegiado se trasladó al Comité Balear al obtener la categoría nacional, lo que le permite, a diferencia de otros árbitros, pitar encuentros en derbis de su CCAA de origen.

Según Estrada, "se sabe de su simpatía por el Atlético de Madrid y también de sus familiares más cercanos". Este antecedente se sumó a la polémica designación cuando, en un derbi copero disputado el año pasado, el árbitro optó por no expulsar a Rodrigo de Paul.

El perfil de Cuadra Fernández

El colegiado del comité balear lleva arbitrando en Primera División desde la temporada 2018 cuando dio el salto tras tres años en Segunda. Ha dirigido partidos de la clasificación para el Mundial, de la Supercopa de España y también del Europeo Sub-21.

Cuadra Fernández ha dirigido un total de 134 partidos. En esos encuentros, el colegiado ha mostrado, 624 tarjetas amarillas y 39 cartulinas rojas de forma directa. Además, en todos esos duelos ha señalado 50 penaltis.