Thierry Henry (48), alto y claro sobre la propuesta fallida de Hansi Flick: "Hay veces que los entrenadores son tercos y..."

Thierry Henry en una Conferencia sobre Igualdad Racial y de Género en el Fútbol Europeo. Europa Press

La dura y dolorosa derrota del Barça ante el PSG en la segunda jornada de la Champions ha puesto de manifiesto las carencias de un equipo que no pudo plantarle cara al vigente campeón de Europa. A pesar de la igualdad de la primera parte, en la segunda mitad los azulgranas estuvieron a merced de su rival y el gol de Gonçalo Ramos en el descuento hizo justicia.

Hansi Flick no introdujo ninguna variación táctica y en un encuentro de poder a poder con dos equipos que tienen el mismo estilo de juego, el equipo de Luis Enrique fue quien se llevó el gato al agua.

"No se puede jugar en Champions con esa línea defensiva alta. Lo siento. Cuando juegas contra buenos equipos, quedarás expuesto. Y eso es exactamente lo que pasó esta noche", señaló un Thierry Henry que se mostró muy crítico con el partido que efectuó el Barça.

El francés, quien defendió la camiseta azulgrana entre 2007 y 2010, criticó la fragilidad defensiva del equipo cuando el PSG conseguía romper la primera línea de presión: "Todas las carreras acaban cerca del gol. Todas las veces que lo hemos mencionado. Ellos no quieren cambiarlo".

Henry reconoció que entiende la coherencia que buscan los entrenadores a la hora de mantener una idea, pero advirtió del riesgo que implica no adaptarse en noches de máxima exigencia: "Entiendo que a veces los entrenadores pueden ser tercos, todos tenemos nuestro plan de juego, pero puede ser costoso en partidos importantes".

La autocrítica

La segunda jornada de la fase liguera de la Champions reunió a dos clubes que bien podrían estar el próximo 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest y, a pesar de las bajas que presentaba el Paris Saint-Germain en ataque, este volvió a ser letal.

Al término del partido, Hansi Flick reconoció que "después de los 35 minutos, el PSG ha controlado mejor el partido. Creo que no hemos jugado a nuestro máximo nivel. Pero esto también es importante en el Champions. Han merecido la victoria".

"No hemos tenido la estructura en la segunda parte. Pero cuando veo algún jugador como Eric, que ha hecho un partido fantástico, me encanta. Hemos de entrenar, mejorar y nos ayuda mucho de cara al futuro", exponía en la rueda de prensa.

"Has de aguantar 90 minutos, todo el equipo ha de defender, atacar, estar a un gran nivel con la pelota, aprovechar espacios, participar en la posesión... En el PSG veías que todo el mundo sabe aprovechar los espacios, quiere la pelota... son cosas a aprender y mejorar", concluía.

Luis Enrique y Hansi Flick se saludan antes del inicio del partido. Reuters

Y es que físicamente los hombres de Luis Enrique fueron muy superiores. El Barça dio muestras de agotamiento en la segunda parte, mientras que sus rivales volaban en las contras con gran velocidad.

Frente al vigente campeón de Europa, conjunto azulgrana buscaba presentarse como uno de los principales candidatos al título, pero ocurrió todo lo contrario. El encuentro dejó en evidencia que el equipo aún tiene mucho por mejorar, un progreso indispensable si realmente desea luchar por ganar la Champions.