Luis Enrique estalla contra un periodista por el "tópico" que persigue al PSG: "Todo el mundo lo repite, pero no es verdad"

Barcelona

PSG

El gran reforzado de la victoria del PSG en su visita al FC Barcelona fue Luis Enrique. El entrenador asturiano, que contaba con seis bajas para el partido —casi todas ellas vitales—, dio con la fórmula para remontar y neutralizar a los de Flick en Montjuïc.

Luis Enrique pasó luego por la sala de prensa y protagonizó un episodio llamativo ante una pregunta concreta de un periodista francés. Así, el técnico español tuvo un cruce verbal por lo que él consideraba un argumento injusto y que se repite sobre su equipo.

Todo surgió a raíz de la siguiente cuestión: "Jules Kundé ha dicho que vuestra victoria ha sido muy merecida y que le ha sorprendido que habéis sido muy superiores físicamente. Es un poco sorprendente sabiendo que no habéis tenido preparación. ¿Te ha sorprendido a ti también la calidad física del equipo?".

Mientras escuchaba, Luis Enrique ya torció el gesto y las primeras palabras que salieron de su boca fueron con ironía: "No. No. Si tú me dices no yo te digo sí. Y si tu me dices sí yo te digo no", dijo con un tono que a su vez reflejaba cansancio.

"Si nosotros somos el equipo de Europa que menos ha entrenado...", añadió. "Eso es un tópico", señaló en español queriendo, a continuación, encontrar la manera de explicárselo en francés al periodista que lanzó la pregunta.

"¿Cómo se dice en francés? Un tópico es algo que todo el mundo repite pero no es verdad. No es verdad. Es un cliché, eso es. Es un cliché que todo el mundo siempre dice. Físicamente, físicamente... pero si no hemos entrenado", agregó visiblemente molesto.

De esta manera, Luis Enrique respondió con contundencia ante la narrativa creada por el número de lesionados en su equipo y el corto tiempo entre partidos de una supuesta falta de preparación física.

En la rueda de prensa, 'Lucho' también dio su análisis el partido y subrayó la calidad del choque entre los dos clubes, resaltando que se vieron dos equipos con identidad, capaces de jugar sin recurrir a la dureza, lo que benefició al espectáculo.

"Se ha visto un partido excelente. Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas, que juegan e intenta jugar y hacerse daño con el balón... es un partido muy completo. Han sido superiores hasta que han marcado el gol. Nos hemos recuperado, Nuno ha hecho una jugada increíble. La segunda creo que hemos sido mejores", destacó.

Pese a la victoria parisina, Luis Enrique insistió en que el Barcelona sigue siendo "un candidato claro" a la Champions y su nivel le mantiene entre los aspirantes, más allá de un resultado puntual.

"En ningún caso [están lejos del PSG, actual campeón de Europa] por un resultado. Para mí el Barça está claramente entre los candidatos a ganar la Champions. Ellos juegan de maravilla, tienen un nivel altísimo y esto solo es el inicio de la competición", afirmó desde la sala de prensa.

El entrenador valoró la respuesta tras la derrota liguera ante el Olympique de Marsella y la actuación colectiva. Elogió a Nuno Gomes y a Achraf Hakimi por su influencia en la circulación y agradeció a Joan Laporta el gesto de subastar camisetas para la Fundación Xana.