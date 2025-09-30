Deco, director deportivo del Barça: "Que el Athletic se preocupe del agente de Nico, que le ha ofrecido varias veces"

Deco, director deportivo del FC Barcelona, concedió una entrevista a Mundo Deportivo en la que mostró su malestar por el 'caso Nico Williams' del pasado verano, criticó al Athletic y reclamó respeto institucional.

En la conversación con el citado medio, dijo: "Desde Bilbao se dijeron muchas tonterías" y "ahora los cracks quieren venir al Barcelona".

Deco añadió: "Nosotros no buscamos a Nico Williams... Su agente nos busca" y sostuvo que la iniciativa partió del entorno del jugador, no del club.

"Si un gran jugador como Nico nos plantea venir, cuando el agente nos busca, vamos a hablar y ha sido así. El fútbol es así, el jugador por lo que sea no quería las condiciones que se plantearon, el agente tiene sus intereses y no sabemos cómo va la cosa pero no hay ninguna polémica", señaló.

El directivo explicó que la operación no prosperó por discrepancias: "Dijimos que no aceptábamos las condiciones que nos ponían porque ningún jugador nos va a condicionar y al final no pasa nada. Dimos un plazo para contestar, no contestaron, siguieron su camino y nosotros el nuestro".

Nico Williams, finalmente, renovó con el Athletic hasta 2035. Para Deco el episodio está cerrado y el foco de su labor debe ser la gestión deportiva, planificar fichajes y ordenar la plantilla.

"No quiero entrar en temas que no son míos, yo me dedico a jugadores, a la gestión del día a día club, pero creo que el Bilbao no es ningún ejemplo para nada en este sentido. Nosotros no hemos buscado al jugador de ellos, no hemos ido detrás del jugador de ellos. Tienen que preocuparse con el agente que ha venido al Barça varias veces a ofrecer al jugador", concluyó.

Cronología del 'caso Williams'

Las negociaciones entre el Barcelona y Nico Williams comenzaron a principios de junio, cuando el agente del jugador, Félix Tainta, contactó directamente con la directiva azulgrana para ofrecer al extremo del Athletic.

Para mediados de junio, las negociaciones habían avanzado significativamente. Se llegó a filtrar un acuerdo total con Nico Williams por seis temporadas hasta junio de 2031, con un salario de entre 7 y 8 millones de euros netos por temporada.

El acuerdo personal estaba completamente cerrado, quedando únicamente pendiente el pago de la cláusula de rescisión de 58 millones de euros más el IPC correspondiente, totalizando aproximadamente 62 millones de euros.

Nico Williams saluda a los aficionados del Athletic Europa Press

A finales de junio y principios de julio, cuando el acuerdo parecía inminente, surgieron las diferencias definitivas. El entorno de Nico, preocupado por los precedentes de Dani Olmo, exigió incluir una cláusula especial que permitiera al jugador salir libre del Barcelona si no era inscrito correctamente en LaLiga.

El 3 de julio, Nico Williams sorprendió al mundo del fútbol anunciando su renovación con el Athletic hasta 2035. El anuncio se realizó mediante un vídeo en el que el jugador declaró: "Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa".

La renovación incluyó una subida de más del 50% en su cláusula de rescisión, que pasó a rondar los 100 millones de euros. Esta decisión pilló por sorpresa al Barcelona, que se enteró del anuncio a través del comunicado oficial del Athletic.