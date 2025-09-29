El Valencia demanda a Netflix y a una productora por el documental de Vinicius

Vinicius señala a uno de los aficionados que lo insultó en Mestalla, el pasado 21 de mayo. Iván Terrón EP

El Valencia CF presentó en el juzgado número 1 de Valencia una demanda contra Netflix y contra la productora 'Conspiraçao Flimes' por el documental de Vinicius.

La disputa viene por uno de los pasajes de esta pieza audiovisual referente al partido del 21 de mayo de 2023 en el que se enfrentaron el Valencia y el Real Madrid en Mestalla.

El club valencianista considera que hay unos subtítulos "falsos" y "manipulados" que alteran la realidad y que registran unos gritos de "mono, mono" dirigidos hacia el jugador brasileño, cuando en realidad lo que se escuchó en Mestalla fueron cánticos de "tonto, tonto".

De esta manera, el Valencia CF considera que se ha dañado gravemente la imagen de la entidad y de sus aficionados, así que reclama una indemnización económica por la intromisión en el derecho al honor.

Desde el club che piden que se modifiquen esos subtítulos, y también solicita a la productora y a Netflix que se adjunte la sentencia en el propio documental una vez que se termine este proceso.

No es la primera vez que el Valencia CF pide a Netflix una rectificación. Ya remitió un comunicado a la plataforma pidiendo cambiar esos subtítulos en 'Baila, Vini', algo a lo que el gigante audiovisual hizo caso omiso. Ante esta situación, desde el club valencianista han optado por ir hasta el fondo del asunto y tomar medidas legales.

Insultos en aquel partido

Vinicius sufrió insultos racistas aquel 21 de mayo desde que bajó del autobús en la puerta de Mestalla por parte de algunos seguidores. "Eres un mono", "negro de mierda" o "vete al Bioparc" son algunas de las frases que se escucharon.

Durante el partido, en un momento de la segunda parte, y ante la continuidad de los insultos, Vinicius se salió del campo por la línea de fondo y avisó a la Policía Nacional tras identificar que un seguidor de la grada de animación le había hecho gestos como si fuera un mono.

En ese momento, el colegiado inició el protocolo establecido para estos episodios y paró el choque para anunciarlo por megafonía.

Varios jugadores del Madrid se encararon con los aficionados que estaban en esa zona y Gayà le transmitieron a Vinicius que había pedido que se echara de la grada a esos seguidores.

Las imágenes de los distintos medios de comunicación y del circuito interno del Valencia permitieron finalmente identificar a tres y, esa misma noche, el club de Mestalla anunció la "expulsión de por vida" de los implicados.