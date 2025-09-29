Aplazado el Valencia - Oviedo de este lunes ante la alerta roja por lluvias torrenciales

El Valencia - Oviedo correspondiente a la jornada 7 de La Liga no se jugará este lunes a las 21.00 horas, como estaba previsto, debido a la alerta roja de la Aemet por las lluvias torrenciales en la provincia valenciana.

El suspense duró más de lo debido, pero tras llevarse a cabo varias reuniones en las últimas horas todas las partes acordaron aplazar el encuentro que debía jugarse en el estadio de Mestalla. El partido, en principio, se disputará este martes.

El Juez Único de Competición, que era quien tenía la última palabra, confirmó la suspensión del Valencia - Oviedo a primera hora de la tarde.

El Valencia había suspendido este lunes todos los entrenamientos de la Academia VCF en la Ciudad Deportiva de Paterna y cerrado sus dos tiendas oficiales de Mestalla y la calle Colón debido a la alerta roja emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.



El club tomó esta decisión por el riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia, a la espera de una comunicación oficial desde la RFEF en relación al partido contra el Oviedo.

El equipo de Carlos Corberán había atrasado una hora su plan de concentración, así como la rueda de prensa del entrenador. Por otro lado, el equipo asturiano se encontraba concentrado en Valencia desde el domingo por la tarde.

La alerta roja en Valencia

Una intensa borrasca mantiene en alerta a la Comunidad Valenciana, donde se ha declarado alerta roja en el litoral valenciano por lluvias que pueden alcanzar 180 l/m² en doce horas y acumulados superiores a 300 l/m² durante el episodio.

Aemet, a través de su portavoz Rubén del Campo, advierte de una situación muy adversa en el este peninsular con riesgo elevado de inundaciones y crecidas súbitas en cauces, ramblas y barrancos; ha pedido extremar la precaución y seguir avisos oficiales.

Vista de un paso inferior anegado en el barranco de la Saleta en Aldaia, Valencia EFE

La alerta roja persistirá hasta la madrugada en la provincia de Valencia, mientras Tarragona y Castellón han reducido su aviso a naranja. Se espera que la borrasca se desplace a Baleares con nivel naranja por lluvias intensas que podrían dejar 50 l en una hora o más de 100 l en 2-3 horas.

Los servicios de emergencia han intensificado intervenciones: bomberos de Castellón y Valencia realizaron varios rescates de vehículos atrapados tras acumulaciones superiores a 100 l/m²; en Castellón se registraron más de 150 l/m² en puntos concretos.

La CHJ señala que, por ahora, embalses y cauces no presentan aumentos significativos, aunque la situación puede empeorar.

Las consecuencias en la vida cotidiana son notables: 239 municipios valencianos han suspendido clases, afectando a 536.851 alumnos; vuelos en el aeropuerto de Valencia registraron retrasos y cuatro cancelaciones; también hubo incidencias ferroviarias.

Las autoridades mantendrán la vigilancia y actualizarán los avisos a medida que evolucione la situación.