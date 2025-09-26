La Comisión Europea le da la razón al Real Madrid y al Ayuntamiento en el acuerdo por los terrenos de las Cuatro Torres

El club blanco reclamará la devolución de más de 20 millones de euros después de que se haya confirmado que no hubo ayudas ilegales.

La Comisión Europea le ha dado la razón al Real Madrid y al Ayuntamiento de Madrid en el litigio que estaba abierto por la cesión de los terrenos de las Cuatro Torres. Así lo informó el club blanco en la mañana de este viernes a través de un comunicado oficial en el que expresó su "satisfacción" por la medida.

De esta forma, el club blanco podrá reclamar ahora la devolución por parte del Consistorio de 20 millones de euros que tuvo que depositar en el año 2016 por imposición de la Comisión Europea.

Con esta resolución, Europa confirmó que el Real Madrid no recibió ayudas ilegales en el intercambio de parcelas que se produjo en el año 2011 entre la entidad blanca y el Ayuntamiento de Madrid.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. quiere manifestar su satisfacción por la decisión de la Comisión Europea, que determina que el convenio de regularización suscrito con el Ayuntamiento de Madrid en el año 2011 “no constituye ayuda de Estado”, por lo que concluye que han quedado debidamente resueltas las dudas que motivaron la incoación del expediente.

La Comisión Europea reconoce en su decisión final que no se otorgó ningún trato de favor ni ayuda alguna al Real Madrid.

La Comisión Europea reconoce expresamente que la compensación establecida en el convenio de 2011 era la forma más beneficiosa para el Ayuntamiento de Madrid de resolver el incumplimiento que había soportado nuestro club durante más de una década. Dicha compensación se estableció ante la imposibilidad sobrevenida de la entrega de la parcela B-32 , ubicada en Las Tablas, al Real Madrid, que era un compromiso proveniente del convenio de 1998.

La Comisión Europea reconoce también que la valoración de la citada parcela B-32 de Las Tablas, incluida en el convenio de 2011, conforme a la metodología catastral y los criterios de valoración de la normativa aplicable, era la correcta, resultando erróneo el sistema de valoración que la comisión encomendó a un estudio de arquitectura de Barcelona, que sirvió de base para la decisión condenatoria inicial de 2016. Todas las valoraciones de tasadoras independientes aportadas por el Real Madrid y la de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda coinciden con la valoración establecida por los técnicos municipales en el Convenio de 2011.

Asimismo, la Comisión Europea declara que el Ayuntamiento de Madrid recabó todos los informes técnicos necesarios (jurídicos, económicos y urbanísticos) para la suscripción del convenio de 2011, como hubiera hecho cualquier otro operador privado en condiciones de mercado.

Nuestro club solicitará de forma inmediata la devolución de los 20,3 millones de euros ingresados al Ayuntamiento de Madrid en el año 2016, más los intereses de demora que procedan, conforme la legislación aplicable, al objeto de restituir los perjuicios económicos que le ha causado este expediente de investigación que se ha dilatado más de 12 años.

La resolución final de este proceso vuelve a acreditar, una vez más, que la gestión del Real Madrid se realiza bajo los principios de transparencia, integridad y honestidad, valores esenciales que rigen todas las actuaciones del club.

