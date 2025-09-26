Arabia Saudí quiere más poder en la Premier: Turki Alalshikh, el gurú del boxeo, busca un equipo que comprar

En los últimos días, los focos del fútbol inglés se han centrado en Turki Alalshikh, el hombre que ha revolucionado el boxeo mundial desde Arabia Saudí.

Los rumores apuntaban a una inminente oferta por el Bristol City, un club con larga tradición en la Championship, pero el propio empresario salió al paso de las especulaciones.

A través de un mensaje en su cuenta de X, aseguró de forma tajante: "Es falso que vaya a comprar el Bristol City FC".

El desmentido no ha frenado la expectación. Al contrario, ha servido para abrir aún más el debate sobre qué equipo acabará bajo el control del magnate.

El Bristol City, en manos de Steve Lansdown desde 2002, nunca llegó a confirmar conversaciones formales, pese a que algunos medios británicos daban por hecha una negociación.

Turki Alalshikh

Opciones más viables

El ex presidente del Crystal Palace, Simon Jordan, aportó detalles de primera mano en talkSPORT. Según explicó, Alalshikh tiene interés en dos clubes muy concretos: Millwall y Southampton.

Jordan incluso confesó que intentó convencerle de mirar hacia otras opciones, como el Sheffield Wednesday, pero la respuesta fue clara: no quiere un club del norte de Inglaterra.

El Millwall, histórico del sur de Londres con una afición tan apasionada como polémica, sería una apuesta con potencial mediático.

En cambio, el Southampton, que descendió recientemente desde la Premier, aparece como una elección más estratégica: estadio moderno, ciudad futbolera y una infraestructura preparada para regresar a la élite.

La sombra de Newcastle

La posible entrada de Alalshikh en la Championship no sería un hecho aislado. Arabia Saudí ya está presente en el fútbol inglés gracias al Fondo de Inversión Pública (PIF), que en 2021 adquirió el Newcastle United.

Aquella operación generó una tormenta política y deportiva en Reino Unido, pero hoy el club del noreste es un proyecto en expansión que compite en Europa. La diferencia en este caso radica en el perfil del inversor.

Mientras que el Newcastle pertenece directamente al fondo soberano del país, la apuesta de Alalshikh se enmarca en su trayectoria personal como empresario y gestor deportivo, aunque siempre con la bendición política de Riad.

Quién es Turki Alalshikh

Nacido el 4 de agosto de 1981, Turki bin Abdul Mohsen Alalshikh es actualmente el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA), un cargo clave en la estrategia de diversificación económica de Arabia Saudí dentro del plan Visión 2030.

También ostenta rango ministerial como consejero de la Corte Real y preside la Federación de Solidaridad Islámica. Su nombre, sin embargo, ha trascendido fronteras gracias al boxeo.

Turki Alalshikh, en un evento junto a Cristiano Ronaldo y Conor McGregor Reuters

Bajo su dirección, Arabia Saudí se ha convertido en el epicentro de los combates más mediáticos del planeta, logrando que Riad y Yeda desplacen a Las Vegas en la organización de veladas históricas.

Eventos como el Tyson Fury vs Oleksandr Usyk, el Anthony Joshua vs Francis Ngannou o el reciente Joshua vs Daniel Dubois en Wembley llevan su sello.

ESPN lo nombró en 2024 la persona más influyente del deporte de combate. Además, creó el festival Riyadh Season, que combina espectáculos culturales, conciertos y deportes de primer nivel, atrayendo a millones de visitantes cada año.

Experiencia en el fútbol

No sería la primera aventura de Alalshikh en el fútbol. En 2018 adquirió el Pyramids FC de Egipto y, un año después, compró la UD Almería en España.

Con los rojiblancos andaluces invirtió en infraestructuras y en plantilla hasta lograr el ascenso a Primera División.

Finalmente, en mayo de 2025, vendió el club por 100 millones de euros a un grupo de inversores saudíes.

Esa experiencia le proporciona credibilidad y contactos en el mercado futbolístico europeo, un terreno en el que ha demostrado que no solo busca la foto, sino también proyectos a medio y largo plazo.

Turki Alalshikh, durante su etapa en Almería

Una fortuna millonaria

Con un patrimonio estimado en 2.800 millones de dólares, Alalshikh dispone de recursos para transformar cualquier entidad inglesa de segunda categoría en un candidato serio al ascenso.

Su llegada supondría estabilidad financiera inmediata, fichajes de renombre y un salto de proyección internacional.

Los clubes de la Championship ven en este tipo de inversores la llave para acceder a la Premier League, donde los ingresos televisivos superan los 200 millones de libras por temporada.

Para Millwall o Southampton, recibir un respaldo saudí implicaría pasar de proyectos de subsistencia a ambiciones globales.

Por ahora, la estrategia de Alalshikh parece clara: esperar el momento adecuado. Ha desmentido un rumor concreto, pero mantiene viva la intriga sobre su desembarco.

Todo apunta a que quiere un club del sur, con estadio moderno o cercano a Londres, y con margen de crecimiento.

La lección aprendida en Almería y la experiencia acumulada en la industria del boxeo le han enseñado a moverse con paciencia y a elegir sus batallas.

La Championship es el terreno perfecto: clubes con tradición, precios accesibles en comparación con la Premier y un escaparate mundial garantizado.