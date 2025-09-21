El Barça no da opción al Getafe con el doblete de un Ferran Torres que sigue de dulce y se mantiene a la estela del Madrid

Barcelona

Getafe

El Barça no acusó el desgaste físico del partido disputado el jueves ante el Newcastle y desarmó al Getafe superando la intensidad que el equipo de Bordalás suele efectuar en los partidos. Los azulgranas se trabajaron de principio a fin una victoria que terminó siendo cómoda para volver a situarse a dos puntos del Real Madrid en la clasificación [Narración y estadísticas del partido].

Ante un rival que se caracteriza por llevar al límite a su oponente, los de Hansi Flick no permitieron que se jugara a lo que el técnico del conjunto azulón quería. Con un alto ritmo de juego, el partido transcurrió casi en su totalidad en el campo de un Getafe que no puso en aprietos a Joan García.

Las continuas acometidas del Barça obligaron al Getafe a estar metido atrás y aguantar el chaparrón como buenamente podía. Sin embargo, Raphinha y Dani Olmo sacaron la chistera para que Ferran Torres evidenciara el apetito voraz de un 'Tiburón' que clama a gritos su presencia en el once.

Ferran Torres se reivindica después de su doblete al Getafe 💭



"Yo ya lo dije. Puedo ser titular en el Barça, aprovecho cada oportunidad" #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/M2yveoaslf — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 21, 2025

No tuvieron prisa los hombres de Hansi Flick para abrir el marcador. A pesar del 0-0 en los primeros minutos la sensación que se transmitió desde el estadio Johan Cruyff era que el gol estaba al caer. Y así pasó.

Ante una defensa muy poblada del Getafe, el Barça recurrió a los pases entre líneas para generar ocasiones claras de peligro. Quien primero lo intentó fue Pedri, aunque la jugada no llegó a buen puerto.

Sin embargo, justo cuando se cumplía el primer cuarto de hora una gran jugada por el costado derecho dio la primera alegría a una afición local que sufría el viento y la lluvia en las gradas.

Koundé abrió para Raphinha y el brasileño se aprovechó del espacio que dejó Djené para meterle un pase en profundidad a Dani Olmo. El mediapunta, de espuela, asistió a Ferran para que el valenciano marcara su tercer gol de la temporada.

Dani Olmo, Ferran Torres y Raphinha celebran el primer gol marcado ante el Getafe. Reuters

El gol encajado no cambió el guion del partido que había trenzado un Bordalás que, como es habitual en él, vivió con mucha intensidad el partido desde la banda. Los minutos transcurrieron y el Getafe conseguía que no pasara nada en el partido.

De hecho, las salidas del campo propio del equipo madrileño escasearon, mientras que el Barça no plasmaba en ocasiones su superioridad en el partido hasta que en una jugada aislada llegó el 2-0.

Un dominio absoluto

En el 34', el conjunto de Flick hizo gala de su abanico de recursos en ataque y al contragolpe le asestó el segundo golpe al Getafe. Recogió Raphinha un balón en largo que dio Eric García y al primer toque dejó a Ferran Torres mano a mano con David Soria.

De nuevo, el 'Tiburón' le ganó la partida a un portero del Getafe que, resignado, recogía por segunda vez el balón del fondo de la portería. Pudo Ferran hacer el tercer gol en su cuenta particular antes del descanso, pero el travesaño repelió el derechazo del delantero.

El '7' del Barça le mandó un claro mensaje a Flick: está para disputarle la titularidad a Lewandowski. El alemán le cambió cuando el partido llegó a la hora de juego para reforzar el medio del campo ante un inicio con más presencia en campo contrario del Getafe.

Dani Olmo celebra el gol marcado ante el Getafe. Reuters

Con el conjunto azulón más volcado en ataque y dejando huecos atrás, Rashford se fabricó el 3-0 recibiendo a la espalda de la defensa y tras regatear a David Soria, asistió a Dani Olmo para que, a placer, sentenciara el encuentro. Con un gol y dos asistencias terminó un jugador que se reivindicó ante la falta de minutos que le estaba dando su entrenador en este inicio de temporada.

El Getafe bajó los brazos en ataque y el Barça se fue a por el cuarto haciendo mucho daño con rápidas transiciones, pero David Soria y la zaga azulona consiguieron desbaratar las ofensivas azulgranas.

El árbitro pitó el final y Fermín López se marchó llorando del campo 🥺



Esperemos que no sea nada 🙏 pic.twitter.com/KufzKNgF9D — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 21, 2025

No salió todo a pedir de boca para Hansi Flick ya que con el partido terminado se lesionó Fermín López, quien había ingresado en el terreno de juego en el minuto 60. Con esta nueva victoria, el Barça se queda a dos puntos del Real Madrid, mientras que el Getafe se mantiene con nueve puntos en la séptima posición.