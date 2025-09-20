Pleno al quince del Real Madrid: la armada de Xabi vence al Espanyol y sigue contando sus partidos por victorias

Real Madrid

Espanyol

La racha continúa. El Real Madrid sigue de tres en tres. Por quinta jornada seguida, el equipo blanco se llevó la victoria. Esta última contra el Espanyol, que llegaba al Bernabéu como la revelación y tercero en Liga. Militao y Mbappé bajaron del cielo a los periquitos. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-0 Espanyol]

El central brasileño abrió la lata con un misil desde 30 metros, pero fue Mbappé quien volvió a liderar el triunfo. Con el gol del 2-0 y entregándose como el que más en defensa. El delantero galo no suelta el acelerador —7 tantos en 6 partidos— y no hay quien le tosa en Europa en este momento.

Buen partido de Vinicius, en el once tras su suplencia en Champions. Se asoció bien con Kylian, al que dio la asistencia, y rozó el gol con un par de ocasiones. Pero Xabi le volvió a sustituir, y eso le molestó. Sigue haciendo falta trabajo ahí. Volvieron Bellingham y Camavinga.

Xabi Alonso, sonriente en el banquillo del Real Madrid Reuters

Xabi volvió a hacer cambios en el Madrid. No hay dos partidos consecutivos con el mismo once. Sorprendió, quizás, más que nunca. No porque devolviera la titularidad a Vinicius o pusiera a Asencio —tras la polémica roja a Huijsen—. Pero sí por dar descanso a Güler y meter a Gonzalo.

Es decir, un delantero más y un centrocampista menos en el campo. Cambio de dibujo. Y le costaría adaptarse de primeras al equipo blanco, que no fue hasta que pasó media hora y se adelantó que pasó a dominar a su rival como en otros partidos.

Antes de todo, es de justicia remarcar el bonito gesto que tuvo el Madrid con Abderrahim Ouhida, un niño de Marruecos que lo perdió todo, incluida a casi toda su familia, en el terremoto de 2023.

Tras pasar toda la semana en la capital, invitado por el club, este sábado hizo el saque de honor en el Bernabéu y fue ovacionado por todos. Esto también es fútbol.

Un misil desde 30 metros

Sobre los primeros minutos, con esa especie de 4-2-4 que inventó Xabi, el Madrid no se hacía con la táctica. Y cuando eso pasa en un equipo tan grande, siempre está el comodín de la calidad individual. Lo echó sobre la mesa, seguramente, uno de los que menos se podía esperar: Éder Militao.

Militao celebra el gol del 1-0 contra el Espanyol Reuters

Era el minuto 23 y el brasileño se sacó de su bota derecha un zambombazo desde 30 metros que reventó la portería de Dmitrovic. Más allá del gol, el primero que marca con el Madrid desde fuera del área, parece mentira que Militao lleve dos cruzados rotos en dos años.

Ahora sí, el Madrid empezó a jugar a otra cosa. Más cómodo y con Mastantuono dejando alguna de sus perlas que ya encandilan a la comuna merengue. Puede que tenga cosas que mejorar, pero lo de este chico es en serio.

Aunque mejoró, no le terminaba de entrar por el ojo a Xabi el juego de los suyos. Por eso reunió en la pausa de hidratación a Mbappé y Vinicius y les dio una charla, casi seguro para calibrar mejor los espacios de cada uno.

Lo entendieron y en el descuento de la primera mitad pudieron sentenciar. Por los pelos. Falló Kylian una ocasión clarísima que le dejó en bandeja Vini. No se lo explicaba el francés, tampoco el brasileño. La jugada mandó a todos a vestuarios.

Franco Mastantuono, en una acción del partido contra el Espanyol Reuters

De menos a más, el Madrid encarrilaba el triunfo. Mención especial para Carreras, muy presente en la salida de balón, pero también en la filtración de pases cerca del área rival. Se habla mucho de Huijsen, justamente, y no tanto de él, pero su peso en el juego es también reseñable.

Conexión Vinicius-Mbappé

Le debió dar vueltas Mbappé en el descanso a aquella última ocasión. También Vinicius. Y salieron a quitarse la espina tras el descanso. El brasileño se va quedando con lo que le pide Xabi, que es fijar a los rivales y pasar, y le regaló otro gol a su compañero, que esta vez no perdonó.

Atrajo a cuatro jugadores Vinicius y, cuando los tenía hipnotizados, pasó atrás a Mbappé. Con el suficiente espacio creado por el movimiento del '7' y su inteligencia para ver el hueco, el '10' del Madrid disparó desde la frontal y marcó.

Dominado el marcador, el primer cambio que hizo Xabi fue meter a Güler por Gonzalo. El tolosarra recuperó su dibujo clásico quitando al canterano, que no terminó de aprovechar la oportunidad como sí lo hizo en el Mundial de Clubes.

La conexión Mbappé-Mastantuono va dejando buenos momentos y también Vinicius por su cuenta. Rozó el gol hasta en dos ocasiones: primero un disparo al palo en el 66' y luego en otra ocasión que tuvo a los cinco minutos. Cada vez más decisivo, que es lo que todos esperan. También Xabi.

Vinicius se lamenta durante el partido contra el Espanyol Reuters

El técnico, eso sí, le quitaría para los quince minutos finales. A él y a Mastantuono, con amarilla. No iba a quitar a Mbappé, dejándose la piel también en la presión, y el elegido volvió a ser Vinicius. Siempre él; eso pensaría por el gesto que hizo al saber que se iba del campo. Entraron Rodrygo y Brahim.

Los dos últimos cambios que hizo Xabi, a punto de entrar en el descuento, fueron muy celebrados en el campo. Dos regresos. Dos estrenos en la temporada. Bellingham y Camavinga. Hoy tuvieron sus primeros minutos y ahora habrá que ver cómo los va encajando a Alonso.

Con el primer 'Hey, Jude' del curso, para celebrar su vuelta, y poco más, acabó el partido. Triunfo sin complicaciones para el Madrid, líder con un quince de quince.

Presión para el Barça, que se enfrenta este domingo en el Johan Cruyff a un dolor de muelas: el Getafe de Bordalás.

Bellingham y Camavinga, en su regreso con el Real Madrid Reuters

Real Madrid 2-0 Espanyol

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Raúl Asencio, Carreras; Tchouaméni (Camavinga, m.89), Fede Valverde, Mastantuono (Brahim, m.76); Vinícius (Rodrygo, m.76), Mbappé (Bellingham, m.89) y Gonzalo (Arda Güler, m.60).

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Pol Lozano (Jofre, m.63), Urko González, Edu Expósito (Koleosho, m.63), Dolan (Pickel, m.63); Puado (Kike García, m. 77) y Roberto Fernández (Antoniu Roca, m. 85).

Goles: 1-0, m.22: Militao. 2-0, m.47: Mbappé..

Árbitro: Juan Martínez Munuera (comité valenciano). Amonestó a Tchouaméni (m.34) y a Mastantuono (m.75), del Real Madrid.

Incidencias: encuentro correspondiente a la quinta jornada de la LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 78.297 espectadores. El saque de honor del partido lo hizo el marroquí Abderrahim Ouhida, de 16 años, quien perdió a sus padres, a un abuelo y a dos de sus hermanos en el terremoto de Marruecos en septiembre de 2023.