Real Madrid - Espanyol, La Liga: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El Real Madrid pone en juego el liderato de LaLiga y su pleno de triunfos con Xabi Alonso al mando ante el equipo revelación en el arranque del campeonato, un Espanyol que, lanzado con 10 puntos de 12 posibles, sueña con acabar con tres décadas sin vencer en el Santiago Bernabéu.

Tras el sobresfuerzo realizado para vencer en inferioridad numérica sus dos últimos partidos -Real Sociedad en Anoeta y Olympique de Marsella en el Bernabéu-, por las expulsiones de Dean Huijsen y Dani Carvajal que le dejaron con diez, el Real Madrid recibe a un conjunto perico cargado de moral.

Tras la victoria el pasado fin de semana ante la Real Sociedad, Xabi Alonso se convirtió en el primer entrenador del conjunto blanco en ganar sus cuatro primeros partidos de manera consecutiva desde Manuel Pellegrini en 2009. No obstante, este fin de semana tiene un duro examen por delante.

El Espanyol llega al partido de este sábado contra el Real Madrid en su mejor versión. Las sensaciones del cuadro blanquiazul son prácticamente inmejorables. De hecho, ha firmado su mejor arranque liguero de las últimas tres décadas, desde 1995. Precisamente, el curso en el que ganó en el feudo blanco.

El vestuario periquito asume que deberá hacer un partido perfecto para sorprender al Real Madrid a domicilio. Hasta ahora, el Espanyol no ha perdido ningún encuentro y ha demostrado que no se deja intimidar contra los grandes. Ya derrotó al Atlético en el debut liguero (2-1).

¿Cuándo es el partido de La Liga entre el Real Madrid y el Espanyol?

El duelo entre los de Xabi Alonso y el equipo de Manolo González se disputa este sábado 20 de septiembre a partir de las 16:15 hora peninsular. En México serán las 9:15, mientras que en Argentina las 10:15.

¿Dónde se juega el partido de La Liga entre el Real Madrid y el Espanyol?

El partido entre el conjunto madrileño y el cuadro perico se jugará en el estadio Santiago Bernabéu. El feudo, que está ubicado en la ciudad de Madrid, cuenta con capacidad para 84.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de La Liga entre el Real Madrid y el Espanyol?

En España, el partido correspondiente a la jornada 5 de La Liga entre el Real Madrid y el Espanyol se podrá ver a través de M+LaLiga TV.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.