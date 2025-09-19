El Barça aguanta el pulso a la Premier: suaviza una tendencia de 14 derrotas en los últimos 20 duelos ante equipos ingleses

El Barça logró ante el Newcastle algo más que tres puntos. La victoria de los de Hansi Flick ante el conjunto inglés supuso acabar con una racha de ocho derrotas consecutivas de un equipo de La Liga frente a uno de la Premier League.

Y es que las tornas parecen haber cambiado en los últimos años entre las dos ligas más poderosas del mundo. Hace no tanto, los clubes españoles imponían su ley frente a los ingleses. Sin embargo, desde la creación de la burbuja económica en la que está sumergido el fútbol británico, la lucha de La Liga es cada vez más complicada.

Lo ocurrido en esta jornada de Champions es un claro ejemplo de ello. A excepción del Barça, que no acostumbra a perder contra equipos de la Premier (tan solo una en los últimos seis años), tanto el Athletic como el Villarreal y el Atlético de Madrid mordieron el polvo a manos de la Premier.

Lo hicieron de forma justa. Bien es cierto que los de Simeone perdieron en el último minuto o que el Villarreal cayó por un error grosero de su portero, pero ninguno de los tres fue superior a Arsenal, Tottenham y Liverpool.

Poco a poco, el monopolio absoluto que tiene la Premier en el mercado lo está trasladando al terreno de juego. Hasta ahora, La Liga le estaba compitiendo, pero ahora son únicamente el Barça y el Real Madrid quienes les mantienen el pulso.

Un cambio de tendencia

Los datos no engañan. De hecho, muestran una clara tendencia de cómo la Premier League le ha ganado mucho terreno a La Liga en los últimos años. Teniendo en cuenta las 11 últimas temporadas (de la 15-16 a la presente), los ingleses han ganado 44 de los 91 enfrentamientos. El 48%. Unos datos que asustan.

Además, la evidencia del cambio se refleja en cómo esa diferencia se ha ido acrecentando en las últimas temporadas. Entre 2015 y 2019 dominó La Liga, pero en el tramo de los cuatro años siguientes la Premier le dio la vuelta a la tortilla. Ahora, desde 2023, la proyección es mucho más desigual.

Concretamente, entre la campaña 15-16 y la 18-19 se dieron 32 enfrentamientos con un balance de 11 victorias de la Premier, nueve empates y 12 triunfos españoles. El mejor año para España fue el 17-18 donde únicamente perdieron tres de 12.

Aquel curso llegó la victoria del Real Madrid contra el Liverpool en la final de la Champions o la eliminación del Arsenal en las semifinales de la Europa League a manos de un Atlético que acabó coronándose campeón.

Desde entonces, La Liga nunca salió vencedora en el mano a mano contra los ingleses a final de cada temporada. La Premier comenzó a sacar mucho terreno especialmente a nivel económico, algo que le dio mucho poder en el mercado, y acabó plasmando su superioridad en el campo.

Tanto es así que desde el curso 19-20 al 22-23 se impuso en el 52,3% de sus compromisos ante equipos españoles. Del total de 40 ganó 21, empató siete y perdió únicamente 13. La Liga pasó de imponerse en el 43,7% en los cuatro años anteriores a en el 30% en este tramo.

Especialmente dolorosos para España fueron los cruces de semis de Champions de la 20-21 entre Chelsea y Real Madrid o la Supercopa de Europa de la 22-23 entre City y Sevilla. Sin embargo, en ese lapso de tiempo el Madrid le ganó una Champions al Liverpool.

Sin respuesta

La Premier poco a poco ha ido imponiendo su ley, pero ha sido en las dos últimas temporadas y el inicio de la presente cuando ha dado el golpe definitivo encima de la mesa. Los datos son demoledores. Tan solo tres derrotas en 20 partidos desde el inicio de la temporada 23-24.

De hecho, los únicos equipos que han logrado imponerse a un club inglés en todo este tiempo han sido el Barça y el Real Madrid. Los blancos lo hicieron el año pasado en los playoffs de la Champions contra el Manchester City donde logró ganar sendos encuentros.

Dos triunfos a los que hay que sumarle tres empates (Dos del Madrid contra el City y uno de la Real Sociedad contra el United) para dejar un total de 70% de victorias para los ingleses.

Sin ir más lejos, son nueve derrotas consecutivas para La Liga. La mala racha comenzó en la ida de los cuartos de final de la Champions entre el Madrid y el Arsenal y tuvo su culmen con la dolorosa derrota del Betis por 4-1 contra el Chelsea en la final de la Conference League.

Este curso las cosas no han comenzado con buen pie tampoco para La Liga. El Athletic sucumbió en San Mamés contra el Arsenal por 0-2, el Tottenham se impuso al Villarreal y el Atlético de Madrid perdió en el último suspiro ante el Liverpool en Anfield.

El Barça fue la única noticia positiva. Los de Hansi Flick lograron un sólido triunfo ante el Newcastle precisamente gracias a un doblete de un futbolista inglés: Marcus Rashford.