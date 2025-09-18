Mourinho volverá a jugar contra el Real Madrid: esta será la fecha y la hora de su reencuentro

José Mourinho, con rostro serio durante el partido del Fenerbahçe ante el Benfica. EFE

José Mourinho tiene nueva casa. Apenas tres semanas después de ser despedido como técnico del Fenerbahçe, el entrenador luso se sentará en el banquillo del Benfica. Un fichaje exprés que devuelve al portugués a la máxima competición continental.

De hecho, su contratación por el cuadro lisboeta llega después de la sorpresiva derrota en Da Luz contra el Qarabag en la primera jornada de la fase de liga de la Champions. Un duelo en el que se pusieron 2-0 y que acabaron perdiendo 2-3.

Las consecuencias fueron inmediatas. Bruno Lage fue despedido y ese mismo día se iniciaron las conversaciones para traer a Mourinho. 24 horas después ya es el nuevo entrenador del Benfica.

José Mourinho no necesita presentación. Es un gran honor y un gran orgullo que regrese a una casa que conoce bien, curiosamente, 25 años después, como uno de los entrenadores más centrados del mundo. Y encaja con el perfil que mencioné después del partido de Champions: un ganador, con un currículum ganador", declaró el presidente Rui Costa.

"Soy el entrenador de uno de los clubes más grandes del mundo. Ningún otro gran club que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica", dijo Mourinho.

El luso podrá por tanto dirigir un proyecto Champions. Comenzó la temporada de la misma manera, pero fue precisamente el Benfica quien eliminó a su Fenerbahçe en la ronda previa. Un hecho que propició su despido.

Su duelo contra el Madrid

Ahora, Mourinho deberá reconducir la situación del club en Champions después de perder contra, a priori, uno de los rivales más débiles de la fase de liga.

Primero se verá las caras con el Chelsea, club del que también es leyenda, en la tercera jornada jugará contra el Leverkusen, después contra Ajax, Nápoles y Juventus antes de cerrar la primera fase contra el Real Madrid.

El duelo tendrá lugar el próximo 28 de enero en feudo portugués en lo que será el reencuentro de Mourinho con el Real Madrid más de ocho años después.

El último partido de Mourinho contra el Real Madrid. EFE

Y es que, desde su salida del club blanco en 2013, Mourinho únicamente se ha visto las caras con ellos en la Supercopa de Europa 2017 cuando era entrenador del Manchester United. Un duelo que acabó con victoria del equipo por aquel entonces dirigido por Zidane.

Será un encuentro especial para el portugués, pero no podrá visitar el Bernabéu. El nuevo formato de la Champions no se juega a ida y vuelta por lo que únicamente Benfica y Real Madrid medirán sus fuerzas en Da Luz.