Así fue la expulsión a Dani Carvajal en Champions League por la agresión a Rulli

El lateral derecho del Real Madrid se encaró con el guardameta del Olympique de Marsella y vio la tarjeta roja tras la revisión del VAR.

Real Madrid

Marseille

El Real Madrid terminó en inferioridad numérica el partido de su debut en Champions League ante el Olympique de Marsella. Dani Carvajal fue expulsado en el minuto 73 de encuentro después de un cabezazo a Rulli, el guardameta del conjunto francés.

El Real Madrid se disponía a sacar un córner con el empate en el marcador (1-1). Los de Xabi Alonso buscaban el tanto de la victoria para comenzar con buen pie su participación en la máxima competición europea, pero entonces llegó esta 'desconexión' de Carvajal.

El lateral derecho se encaró con Rulli. Ambos se miraron fijamente, acercaron sus rostros, y Carvajal, en un error infantil, le lanzó un cabezazo al guardameta del Olympique de Marsella.

Carvajal ve la cartulina roja. REUTERS

Pese a que el choque no fue de una gran intensidad, en cuanto Rulli notó el contacto de Carvajal en su cara se lanzó al suelo. Allí se quedó tendido durante varios minutos, sabiendo además que el VAR se encargaría de hacer el resto y revisar la acción.

El claro contacto delató a Carvajal. No quedaba otra que la expulsión, y efectivamente, tras revisar la acción en el monitor, el colegiado Irfan Peljto le mostró la cartulina roja al capitán del Real Madrid.