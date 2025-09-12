Xabi Alonso, sobre el debate de la tripleta de ataque: "Mbappé, Vinicius y Rodrygo pueden jugar juntos"

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid que se disputa este sábado 13 de septiembre en Anoeta a partir de las 16:15 horas.

El técnico del conjunto blanco se mostró contento al ver que sus jugadores "han venido a tiempo y sanos del parón" y es consciente de la dificultad que tiene este próximo mes de competición con siete partidos en apenas tres semanas.

Del mismo modo, Xabi Alonso habló de Jude Bellingham y se mostró muy contento de la progresión de su proceso de recuperación aunque no tomarán ningún riesgo con él. "Debe seguir dando pasos", dijo.

Visita a Anoeta

"Es exigente. Todos han venido bien. No han venido tocados".

Flick y el "ego"

"Queremos tener éxito, con las calidades humanas, que todos se sientan en el barco, preparados para remar cuando sea necesario. Empezamos bloques exigentes y los necesitamos remando en la misma dirección".

Estado de Bellingham

"Quiero ser un poco optimista y esperar que esté antes de octubre. Hace cosas parciales, sin contacto, pero Jude está haciendo un gran esfuerzo en la recuperación. A ver si la semana que viene puede dar pasos adelante y cuando tengamos buenas sensaciones, le estamos esperando".

Parón

"Lo más importante es que han venido a tiempo y sanos. Sí que hemos tenido aquí más jugadores de los que se suelen tener. Estamos en fase de seguir consolidando cosas".

Mbappé, Vinicius y Rodrygo

"Pueden, lo han hecho mucho antes. No está descartado, que no lo hayamos hecho hasta ahora no es nada. No se pueden sacar conclusiones en solo tres partidos".

Explicaciones árbitros

"No me parece mal, si ayuda a explicar situaciones y puede ayudar a que haya menos errores... Errores va a seguir habiendo".

Mastantuono Mundial Sub20

"Si depende de nosotros, se queda con nosotros".

Mendy

"Eduardo está en los plazos parecidos a Jude, casi puede hacer todo. En breve estará en una lista. Tiene el alta médica. A Ferland le quedan unas cuantas semanas más".

Situación del equipo

Estamos en la fase de recorrido aún. Queremos ir cambiando cosas. Físicamente estamos mejor, entramos en la dinámica normal de jugar cada tres días, necesitamos gente fresca".

Mbappé

"Está en un muy buen momento, futbolístico y de personalidad. Tras la primera temporada tiene esta segunda con muchas ganas, asume el rol. No sólo tiene que ser él".

Mbappé celebra con Güler el gol marcado ante el Mallorca. Reuters

Los bloques como preparación

"Se están acostumbrando (ríe). Es una forma de ordenar un poco la cabeza, distribuir objetivos, minutos... ".

Defensa de tres centrales

"Fue porque el Mundial era un contexto diferente al de ahora. Necesitábamos plan de partido, no construir lo que queremos ahora. No eran tres centrales, era un medio metido ahí. No me he olvidado de ello, tenemos cinco centrales así que por las calidades de los jugadores podemos hacerlo. Que no haya pasado en tres partidos no es conclusivo, queda mucho".

Primer gran examen

"No me lo tomo así. Cada partido tiene mucha trascendencia, son puntos que igual pueden ser decisivos en el largo plazo. Hay que darle importancia a todo...".

Gestión Trent y Carvajal

"Afortunadamente tenemos una competencia sana en el equipo, que estén exigidos internamente porque hay compañeros preparados... Pasa también en otras posiciones como la de central o extremo. El que lo merece jugará, va a ser muy repetitivo todo el año".

Estados brasileños

Vinicius no fue por la sanción. Mili viene de una lesión larga y cuando ha jugado ha jugado a mejor nivel. Rodrygo cada vez mejor. Endrick está muy cerca. No van a quedarse los cuatro otra vez aquí, si ocurre mejor, pero creo que Carlo los volverá a llamar?