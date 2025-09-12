Quién es Jesús Gil Manzano, el árbitro que pitará el Real Sociedad - Real Madrid: sus antecedentes y polémicas

Jesús Gil Manzano arbitrando el encuentro entre el Mallorca y el Barça la temporada pasada. Europa Press

El balón de LaLiga vuelve a echar a rodar tras un parón de selecciones que le ha servido al Comité Técnico de Árbitros para pasar revista a tenor de las polémicas originadas durante los tres primeros partidos de la temporada.

La autocrítica, en un principio, se ha realizado y se ha decretado que Munuera Montero se equivocó al dar por válido el gol de Ferran Torres ante el Mallorca y, además, el gol de Giuliano Simeone ante el Alavés no debió subir al marcador por posición antirreglamentaria del argentino.

Para uno de los partidos de la jornada, el que enfrenta a la Real Sociedad ante el Real Madrid en Anoeta, el CTA ha decidido que Jesús Gil Manzano sea el encargado de impartir justicia sobre el verde, mientras que en la sala VOR estará Jorge Figueroa Vázquez.

El Real Madrid es el equipo al que más veces ha arbitrado Jesús Gil Manzano en su carrera, 53 partidos. Los números del conjunto blanco con el extremeño invitan al optimismo para la afición madridista ya que han ganado 41 partidos, por seis empates y el mismo número de derrotas.

Mientras que a la Real Sociedad le ha dirigido en 26 ocasiones con un balance de seis triunfos para el conjunto txuri-urdin, seis empates y catorce derrotas. Además, la temporada pasada dejó una huella negativa en la memoria del conjunto vasco tras la polémica expulsión de Igor Zubeldia en el Benito Villamarín, lo que desencadenó el enfado de Imanol Alguacil.

Su polémica

Sin embargo, tras su actuación el 2 de marzo de 2023 en el partido entre Valencia y Real Madrid, la imagen que tienen los aficionados del Real Madrid difiere de lo que reflejan los números.

Gil Manzano pitó el final del partido cuando los blancos ya habían puesto un centro al área que terminó con el gol de Bellingham.

Un gol que no subió al marcador y provocó que el CTA le mandara a la 'nevera'. Aun así, el Real Madrid ha ganado el 76% de los partidos donde les ha arbitrado el extremeño.

Jesús Gil Manzano es uno de los árbitros con más experiencia del fútbol español, ya que se ha mantenido en Primera División desde que dio el salto en 2012 tras tres temporadas en Segunda.

A lo largo de su extensa carrera el extremeño ha sido internacional, arbitrando tanto en la Champions como en la Europa League, además de la Copa América y la UEFA Nations League.

Gil Manzano ha dirigido un total de 255 partidos en la Primera División española. En esos encuentros, el colegiado ha mostrado, 1383 tarjetas amarillas y 30 rojas de forma directa. Además, en todos esos duelos ha señalado 104 penaltis.