Una de las dos víctimas perdona a Raúl Asencio y retira su acusación: "No quiero que sea castigado penalmente"

El caso que afecta a Raúl Asencio tras la difusión de vídeos íntimos tomados en un hotel de Canarias ha presentado una importante novedad: la víctima mayor, de 18 años en el momento de los hechos, ha retirado su acusación contra el futbolista del Real Madrid.

Según la información adelantada en El Partidazo de COPE, la víctima entiende que "fue un error puntual sin mala intención" y ha presentado un escrito en el juzgado expresando su voluntad de no seguir adelante con la acusación.

En el documento, la joven escribe: "Acepto las disculpas y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente". Junto a ese texto figura una carta del propio jugador: "Reconozco que he cometido un error, quiero disculparme expresa e incondicionalmente".

La defensa y la acusación presentaron de forma conjunta los papeles ante la instrucción. Según recuerda el articulado penal (artículo 201.3 del Código Penal), "en revelación de secretos, el perdón del ofendido sí extingue la acción penal" por lo que este tramo de la causa queda cerrado.

Respecto al resto de investigados, la acusación sigue adelante. La Fiscalía mantiene su petición de penas —dos años y medio para Asencio y cuatro años y siete meses para los otros tres— y el proceso continuará por la vía penal contra quienes sigan imputados.

Raúl Asencio, con el Real Madrid Reuters

En mayo, el juez acordó excluir a Asencio del delito de captación de imágenes sexuales en un primer auto, al no hallar indicios de su participación en la grabación. No obstante, sobre él pesaba inicialmente la imputación por difusión.

Las dos jóvenes —una de 18 y otra de 16— sostienen que mantuvieron relaciones consentidas con varios futbolistas que luego grabaron y difundieron las imágenes sin permiso. Entre los investigados figuran Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez.

Según el auto judicial, Asencio pidió el vídeo a sus compañeros seis días después de los hechos para enseñárselo a un amigo, y posteriormente lo borró. La defensa de la menor solicita cuatro años de cárcel para Asencio por delitos de revelación de secretos y pornografía infantil.