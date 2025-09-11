'Mono' Burgos cuenta la verdad de su salida de Movistar por un comentario sobre Lamine: "Me encontré con Laporta..."

Germán 'Mono' Burgos ha vuelto a hablar sobre el comentario que provocó su despido de Movistar+ en marzo de 2024, una broma sobre Lamine Yamal que desató un conflicto institucional tras la previa de un PSG - Barcelona en la Champions League.

El exguardameta, que jugó en el Atlético de Madrid y en el Mallorca, afirmó en aquella retransmisión: "Ojo a que si no le va bien [a Lamine Yamal], termine en un semáforo", dijo tras verle hacer malabares con el balón. Esto provocó risas en plató y una tormenta mediática en redes.

Las consecuencias fueron inmediatas: ni el PSG ni el Barcelona concedieron entrevistas a Movistar+ y la UEFA mostró su rechazo, lo que empujó a la cadena a aplicar su protocolo de tolerancia cero y rescindir el contrato del analista.

En su explicación en El Cafelito, el programa de entrevistas de Pedrerol, Burgos intentó matizar el sentido del chiste. "¿No se entendió?" preguntó Pedrerol, a lo que el exentrenador replicó que era un elogio sobre el talento que se ve en la calle y no tenía intención despectiva.

"Quizás no hay malabaristas y gente divina... Solamente hay un poco en la Castellana, que sólo hay uno. ¿Dónde se ve el talento? En la calle...", explicó el propio Burgos intentando contextualizar la broma.

El antiguo ayudante del 'Cholo' Simeone defendió que sus palabras fueron malinterpretadas y que, en realidad, buscaban destacar cualidades futbolísticas: "Son un elogio en forma de chiste", subrayó. También recordó que el apodo de 'Mono' forma parte de su identidad pública.

Pedrerol indagó también sobre la repercusión personal y profesional del episodio. "¡Al contrario! Recibí un afecto que no lo esperaba. Se entendió rápidamente", dijo Burgos, quien aseguró no sentirse señalado por el entorno del fútbol tras la polémica.

Respecto al cese, el comentarista contó que fue él quien decidió apartarse para no generar más conflictos: "¡Pero si llamé yo para salir! ... Digo chao. Al siguiente día llamo a los muchachos y les digo que me bajo para no crear problemas ni crear malestar".

Burgos relató además que intentó reparar el daño y contactar con el entorno de Lamine Yamal y del club: "Mandé mensajes a la familia, mandé mensajes a todo el mundo... Hasta que me encontré con Laporta el año pasado en un Rayo vs Barcelona", relató con detalle.

El encuentro con el presidente del Barça fue cordial. "Me presento a Laporta con un 'Hoy soy Germán Burgos' y me dice 'Mono, querido'. Yo le contesté 'no presidente, no me diga Mono'. Y me dice 'yo soy hombre de fútbol' y 'se ha ido todo de madre'", recordó Burgos.

Movistar+ justificó el despido por incumplir su código ético y por la reacción institucional que dejó sin ruedas de prensa a la cadena; la dirección aplicó sanciones y advirtió sobre los riesgos reputacionales que conlleva un comentario en directo.

Un año y medio después, Burgos insiste en que no pretendía ofender y que la polémica expone la fragilidad del discurso público: para él fue un chiste sobre talento y un aprendizaje sobre los límites del humor en un contexto mediático extremadamente vigilado.